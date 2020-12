Selmsdorf

Not macht erfinderisch: Und so machten sich in den vergangenen Tagen zahlreichen Feuerwehren auf den Weg durch Städte und Gemeinden, um Kindern kleine Geschenke zu überreichen weil die Weihnachtsfeiern aufgrund von Corona ausfielen. Auch in Selmsdorf holte die Feuerwehr die Fahrzeuge aus der Garage, um den kleinsten Einwohnern eine Freude zu machen. Doch das war nur der Anfang. Denn wenig später zogen die Kulturausschussvorsitzende Kathi Kreinath und Bürgermeister Marcus Kreft mit einem Handwagen voller Plätzchen durch Selmsdorf, um die an die Senioren zu verteilen.

Schöne Geste in einer kontaktarmen Zeit

Monika Behrendt hat sich nun mit einem offenen Brief für die süße Überraschung bedankt. „Ich möchte Danke sagen den Organisatoren und den fleißigen Bäckern und Bäckerinnen, die jede Tüte mit mindestens zehn verschiedenen nach Hausrezepten gebackenen und geformten Plätzchen gefüllt und mit einer Grußkarte versehen hatten.“ Wie wichtig die Aktion und die Geste war, zeigt der letzte Satz in dem handgeschriebenen Brief, den Monika Behrendt an die OZ-Redaktion schickte, damit er veröffentlicht wird: „Ich empfinde es als eine sehr schöne Geste in dieser sonst so kontaktarmen Zeit.“

Von Michael Prochnow