Ploggenseering Grevesmühlen: Die „Platte“ soll Sanierungsgebiet werden

Grevesmühlen

Fast 50 Jahre alt ist das Wohngebiet am „Ploggenseering“ in Grevesmühlen, nun will die Stadt das Areal aufwerten, dafür wird derzeit ein Konzept erarbeitet. Bis Ende des Jahres könnte, wenn es nach Plan läuft, der Ploggenseering zum Sanierungsgebiet erklärt werden, was insofern eine Rolle spielt, da das für die Beantragung von Fördermitteln wichtig ist. Apropos Geld: Wie das zuständige Planungsbüro auf dem Bauausschuss erklärte, müsse man im Rahmen der Entwicklung auch die finanziellen Auswirkungen auf die Eigentümer der Gebäude und Grundstücke in Betracht ziehen. Die sogenannten Ausgleichsbeiträge werden beispielsweise fällig, wenn Immobilien aufgrund von kommunalen Sanierungen an Wert gewinnen. In diesem Fall müssten die Wohnungsgenossenschaften diese Beträge aufbringen. Noch allerdings befindet sich das Projekt in der Planungsphase.

Von Michael Prochnow