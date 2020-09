Plüschow: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Plüschow

„Ich habe es nicht mehr geschafft, unsere Katze aus der Wohnung zu holen.“ Der Mieter aus dem Untergeschoss des Mehrfamilienhauses in Plüschow sitzt in sicherer Entfernung auf seinem Rollator und beobachtet die 33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Plüschow/Naschendorf und Grevesmühlen bei der Brandbekämpfung. Im ersten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. „Ich habe den Rauchmelder gehört und aus dem Fenster geguckt. Dann sah ich oben den Rauch und habe sofort die Feuerwehr gerufen“, erzählt der Mieter. „Zum Glück gibt es Rauchmelder, sonst hätte es ganz anders ausgehen können“, sagt er erleichtert.

Mit insgesamt 33 Kameraden sind beide Wehren im Einsatz, Grevesmühlen auch mit der Drehleiter. Ungeklärt ist zunächst, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Nach OZ-Informationen sind dort ungarische Gastarbeiter einquartiert. Die Kameraden müssen die Tür aufbrechen und stellen erleichtert fest, dass niemand zu Hause ist. Das Feuer in der Dreizimmerwohnung ist schnell unter Kontrolle. In einem Zimmer war vermutlich durch einen technischen Defekt ein Kühlschrank in Flammen aufgegangen.

Den Schaden beziffern Polizei und Feuerwehr auf mehrere Tausend Euro. Die Wohnung und der Hausflur sind nach den Löscharbeiten belüftet worden. Das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. Löschwasser verteilt sich auf dem Fußboden und vermischt sich mit Ruß und Dreck. Die Steckdose, in der der Kühlschrank angeschlossen war, das Gerät selbst und ein Stuhl, der neben dem Kühlschrank stand, sind verkohlt. Die anderen Wohnungen sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Zur Galerie Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Plüschow/Naschendorf und Grevesmühlen am Dienstagnachmittag gerufen worden. Der Schaden: mehrere Tausend Euro.

Von Jana Franke