Berlin/Plüschow

Gemeinsam mit 14 anderen Kommunalpolitikerinnen erhielt Miro Zahra, die Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow, in dieser Woche den Helene-Weber-Preis. Überreicht wurde die Auszeichnung durch die Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey in den Bolle-Festsälen in Berlin-Alt-Moabit.

Netzwerk engagierter Frauen

Auf dem Nachmittagsprogramm stand eine gemeinsame Schiffsfahrt durch das historische Berliner Zentrum. Auch zukünftig wollen die Preisträgerinnen in Kontakt bleiben, wie Zahra berichtete. „Wir haben uns auf diesem Ausflug persönlich kennengelernt und ausgetauscht. Wir werden in jedem Fall in Verbindung bleiben, auch virtuell, wie schon in Vorbereitung auf die Preisverleihung. Netzwerke unter engagierten Frauen in ganz Deutschland zu bilden, ist ein wichtiges Anliegen dieses Preises.“

Anzeige

Seit 2009 werden ehrenamtliche kommunale Politikerinnen auf diese Weise geehrt zu weiterem Engagement ermutigt. 66 Frauen waren in diesem Jahr für den Preis nominiert. Zahra, die Mitglied bei den Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Nordwestmecklenburg ist, hat seit der vergangenen Kommunalwahl einen Sitz im Kreistag. Nominiert worden war sie von Claudia Müller, der einzigen Grünen-Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, die im Bundestag sitzt.

Weitere OZ+ Artikel

Müller war von 2012 bis 2018 eine der beiden Vorsitzenden des Landesverbandes der Grünen in MV. „Ich habe mich natürlich gefreut“, sagt Zahra. „Habe aber nicht damit gerechnet, tatsächlich zu den Preisträgerinnen zu gehören.“

Zur Galerie Impressionen von der Preisverleihung am 8. September in Berlin

Von der Preisträgerin zur Mentorin

Verliehen wurde der Künstlerhausleiterin der Preis, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt, weil sie sich als „Mitglied des Kreistages für die bessere öffentliche Wahrnehmung der Kunst- und Kulturszene in Nordwestmecklenburg sowie Verbesserung von Bildungsangeboten und Umweltthemen einsetzt.“

Alle Preisträgerinnen des Helene-Weber-Preises, inzwischen gibt es 65, sollen sich als Mentorinnen für Nachwuchspolitikerinnen im Helene-Weber-Kolleg engagieren, der ersten bundesweiten und parteiübergreifenden Plattform für politisch engagierte Frauen. Anliegen des Preises ebenso wie das des Kollegs ist es, die Kommunalpolitik als „Basis der Demokratie“ zu stärken und mehr Frauen für kommunalpolitische Mandate zu gewinnen.

Der Helene-Weber-Preis und das Helene-Weber-Kolleg werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Projektträgerin ist die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin (EAF).

Jubiläumsausstellung Schloss Plüschow Die Jubiläumsausstellung „Present Perfect Continuous – 30 Jahre Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow“ wird am Sonnabend, dem 12. September, um 17 Uhr im Künstlerhaus Schloss Plüschow feierlich eröffnet. Zur Begrüßung sprechen Miro Zahra, Leiterin des Künstlerhauses, und Kerstin Weiss ( SPD), Landrätin Nordwestmecklenburgs. Zudem wird Christoph Tannert, Leiter des Berliner Künstlerhauses Bethanien, eine Einführung in die Ausstellung geben. Gezeigt werden Werke aus der Sammlung von Schloss Plüschow. Die Vernissage wird musikalisch umrahmt von MIG 3G / Theo Jörgensmann, Hagen Stüdemann und Sascha Sauerborn. Zu besichtigen ist die Ausstellung vom 13. September bis zum 11. Oktober.

Von Annett Meinke