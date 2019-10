30 Jahre Wende – Was uns bewegt(e)

Grevesmühlen/Tarnewitz

Der Mann hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, wenn er seine Gäste durch Mecklenburg fährt und ihnen Geschichten über das Land und die Leute erzählt. Joachim Clausen, in Plüschow aufgewachsen lebte er heute in Tarnewitz, ist eine Frohnatur. Dabei hat der Mecklenburger einige Schicksalsschläge hinter sich. In der DDR fuhr Clausen zur See,war in Häfen auf Kuba und im Nahen Osten. Und durfte plötzlich nicht an Bord. Warum er ein Seefahrtsbuch abgeben musste, wie das berufliche und private Leben danach aussah, darüber wird er am Montag, 28. Oktober, ab 19 Uhr im Vereinshaus in Grevesmühlen berichten.

Thomas Lenz ( NDR), der bereits die Auftaktveranstaltung in der Nikolaikirche geleitet hat, wird erneut moderieren. Mit auf dem Podium sitzen die Grevesmühlener Gabriele Anders, die über die Wendezeit in Grevesmühlen berichten wird und Peter Jonassen, der als Kirchenältester der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde den Umbruch in Grevesmühlen hautnah miterlebt hat. Im Rahmen der Veranstaltungen wird es Ausschnitte aus Akten und Fotos aus der Wende- und DDR-Zeit zu sehen geben. Volker Höffer, der Leiter der Außenstelle Rostock der Stasiunterlagenbehörde, wird ebenfalls vor Ort sein.

Die Veranstaltung wird organisiert von der Kirchengemeinde Grevesmühlen, der Stadtverwaltung und der OSTSEE-ZEITUNG.

Von Michael Prochnow