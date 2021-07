Poel

Die Seenotretter der DGzRS der Station Timmendorf auf der Insel Poel haben am Sonnabend eine Segelyacht in den Hafen geschleppt. Die Retter waren am Nachmittag alarmiert worden, weil dichter Rauch aus dem Schiff gequollen war. Das war passiert: Zwei Erwachsene und zwei Kinder befanden sich mit ihrer Segelyacht rund 13 Kilometer nordwestlich der Ostseeinsel Poel, als es plötzlich an Bord zu einer starken Rauchentwicklung kam. Sofort setzte der Skipper über den internationalen Sprechfunk-Not- und Anrufkanal 16 einen „Mayday“-Ruf ab. Daraufhin wurden die Stationen Timmendorf auf Poel mit dem Seenotrettungsboot „Wolfgang Wiese“ und Grömitz mit dem Seenotrettungskreuzer SK 41 alarmiert. Außerdem sendete die Seenotkoordinierungsstelle in Bremen „Mayday Relay“ aus, um die gesamte Schifffahrt in dem Seegebiet um erhöhte Aufmerksamkeit und Hilfe zu bitten.

Geplatzter Kühlerschlauch offenbar die Ursache

Daraufhin meldete sich unter anderem das Mehrzweckschiff „Arkona“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, das in der Nähe unterwegs war. Zwei Schlaucboote der Wasserschutzpolizei Wismar beteiligten sich ebenfalls an dem Einsatz. Als die Seenotretter aus Timmendorf beim Havaristen eintrafen, hatte sich der Rauch bereits verflüchtigt, auch in der Folgezeit stieg kein weiterer Qualm mehr auf. Vorsichtshalber nahm die Besatzung der „Wolfgang Wiese“ die etwa zehn Meter lange Segelyacht in Schlepp und brachte sie bei rauer See sicher in den Hafen von Timmendorf. Dort stellte die Freiwillige Feuerwehr Poel fest, dass vermutlich ein geplatzter Kühlwasserschlauch für den Rauch verantwortlich gewesen war. Zum Zeitpunkt des Einsatzes herrschten Winde der Stärke 4 aus Ostnordost.

Von Michael Prochnow