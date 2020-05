Poeler Straße: Jetzt geht’s los mit Wismars größter Baustelle

Wismar

Am Tag der Arbeit hat die Deutsche Bahn mit dem Millionen-Projekt zum Bau der neuen Eisenbahnüberführung in der Poeler Straße begonnen. In zwei Jahren sollen die beiden Bahnübergänge durch eine dreigleisige Eisenbahnüberführung ersetzt sein. Gleichzeitig wird die Straße abgesenkt.

„Durch die Unterführung des Verkehres kommen zukünftig Straßenbenutzer, insbesondere Rettungsfahrzeuge, ohne lange Wartezeit an geschlossenen Bahnschranken, schneller ans Ziel“, so ein Bahnsprecher. Auch Fußgänger und Radfahrer werden durch die Unterführung geleitet.

Fußgänger und Radfahrer können passieren

Ab Montag, 4. Mai, ist die Poeler Straße vom Bahnübergang bis zur Rabenstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Vollsperrung soll bis Ende Mai 2022 dauern. Fußgänger und Radfahrer sollen die Baustelle während der gesamten Bauzeit passieren können.

Das Vorhaben kostet einschließlich des Ausbaus der Kreuzung Poeler Tor 52 Millionen Euro. Nach letztem Stand wird die Hansestadt nicht an den Kosten beteiligt.

Schaltung wird angepasst

Während der Vollsperrung werden nach Angaben der Bahn sämtliche Ampeln entlang des Philosophenweges, der Rostocker Straße, der Hochbrücke und der Dr.-Leber-Straße an das erwartete erhöhte Verkehrsaufkommen angepasst.

Am Bahnübergang Poeler Straße – in der Nähe des alten Stellwerks – wurden die Container für Mitarbeiter der Baufirma Züblin und der Deutschen Bahn aufgestellt. Quelle: Heiko Hoffmann

An der Kreuzung Rostocker Straße/ Philosophenweg wird die rechte Spur für den Verkehr aus Richtung Dargetzow ummarkiert. Autos können rechts abbiegen oder auch geradeaus fahren. Dadurch sollen je Ampelphase mehr Fahrzeuge die Kreuzung in Richtung Hochbrücke passieren können.

Im Philosophenweg fehlen noch Ampeln

Später als vorgesehen – voraussichtlich Mitte Mai – werden die zusätzlichen Ampeln im Philosophenweg installiert. Diese sollen ermöglichen, dass Fußgänger den Philosophenweg queren und wartende Fahrzeuge aus der Prof.-Frege-Straße und aus der Straße Zum Siedehaus in den Philosophenweg einbiegen können.

"Diese Größenordnung ist innerstädtisch schon etwas Besonderes.“ Martin Hellwig, Projektleiter der Deutschen Bahn Quelle: HWI

In den letzten Tagen war schon ordentlich Betrieb auf der Baustelle. So wurden zum Beispiel die Bürocontainer für die Baufirma Züblin und die Deutsche Bahn aufgestellt. Den Anfang am 1. Mai haben Arbeiten an Gleisanlagen auf der Seehafenseite gemacht. Eine Bauweiche soll sicherstellen, dass der komplette Zugverkehr vorläufig über den Rangierbahnübergang (Posten 124 am alten Stellwerk) in alle Bereiche des Seehafens erfolgen kann.

Was passiert am Montag?

Autofahrer werden die Poeler Straße voraussichtlich am frühen Montagmorgen noch nutzen können. Mehrere Firmen stellen im Auftrag der Bahn und Hansestadt am Montag Schilder auf, nehmen Markierungen auf der Fahrbahn vor und schalten Ampeln neu. Mit der Vollsperrung ist vormittags zu rechnen. Dann gelten gravierende Umleitungsmaßnahmen.

Projekt ist Herausforderung

Martin Hellwig leitet für die Deutsche Bahn das Vorhaben. Für ihn ist es das erste Knallerprojekt. „Wir sind alle ganz schön aufgeregt. Diese Größenordnung ist innerstädtisch schon etwas Besonderes“, sagt der Projektleiter und kündigt an: „Wir fangen zügig an.

Links und rechts des Bahnübergangs – Posten 125, wo die Baugrube für das tunnelartige Trogbauwerk errichtet wird – werden die Gleise zurückgebaut, um zunächst auf der Seehafenseite eine provisorische Querung für Fußgänger und Radfahrer zu errichten.

Von Heiko Hoffmann