Das Gutshaus in Pötenitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) wird auch als Schloss bezeichnet und hatte schon viele Besitzer. In den vergangenen Jahrzehnten ist es jedoch immer mehr verfallen. Der neue Besitzer will das Denkmal sanieren. Er stellte sich jetzt den Fragen der Pötenitzer und hat die Sanierungspläne gezeigt.