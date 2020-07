Schönberg

Beim FC Schönberg steht das Viertelfinale des Landespokals gegen den 1.FC Neubrandenburg vor der Tür. Am Sonntag, 9. August empfangen die Maurinekicker um 14 Uhr im Palmberg-Stadion den Tabellendritten der abgebrochenen Verbandsligasaison, den 1.FC Neubrandenburg 04. Der Sieger dieses Spiels empfängt dann eine Woche später am 15./16.August im Halbfinale Drittligist FC Hansa Rostock.

Maximal 500 Personen dürfen ins Stadion

Aufgrund der aktuell bestehenden Corona-Regeln dürfen auch bei dieser Partie nur insgesamt 500 Personen (inclusive Spielern, Betreuern, Ordnern, Schiedsrichter-Team und Helfern) ins Palmberg-Stadion.

Deshalb hat sich der FC Schönberg entschlossen, zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus und um einem erhöhten Personenaufkommen im Kassenbereich vorzubeugen, bereits ab dem 28. Juli für die Pokalpartie mit dem Vorverkauf im Sportbüro direkt im Palmberg-Stadion zu beginnen.

Die Termine im Überblick: Di. 28. Juli (16.00 – 18.00 Uhr); Mi. 29. Juli (16.00 – 18.00 Uhr); Fr. 31. Juli (11.00 – 13.00 Uhr); Mo. 3. August (16.00 – 18.00 Uhr); Di. 04. August (16.00 – 18.00 Uhr); Mi. 05. August (16.00 – 18.00 Uhr); Fr. 07. August (11.00 – 13.00 Uhr)

Vorbereitungsspiel gegen die U 21 des FC Hansa Rostock

Parallel zum Vorverkaufsstart für das Pokalspiel bietet der FC Schönberg am Dienstag., 28. Juli und Mittwoch, 29. Juli (jeweils von 16.00 – 18.00 Uhr) und am Freitag, 31. Juli in der Zeit von 11.00 – 13.00 Uhr, auch einen Vorverkauf für das Testspiel gegen die U21 des FC Hansa Rostock mit dem ehemaligen Schönberger Trainer Axel Rietentiet am Freitag, 31. Juli ab 19 Uhr im Palmberg-Stadion an.

Die Ticketpreise betragen fünf Euro für eine Tageskarte, ermäßigt drei Euro. Die Öffnung der Tageskasse ist bei beiden Partien nicht geplant und wird es nur geben, wenn noch ausreichend freie Plätze am jeweiligen Spieltag vorhanden sind.

Von Michael Prochnow