Politik muss sich mehr um Jugendliche kümmern

Schönberg

Sie stehen im Scheinwerferlicht: Jugendliche, die sich in Sport, Kultur und Politik engagieren. Doch in ihrem Schatten wächst eine Gruppe heran, die sich von Politik ignoriert fühlt. Nach den Ergebnissen einer aktuellen Jugendstudie glauben 71 Prozent der 12- bis 25-Jährigen nicht, dass sich „Politiker darum kümmern, was Leute wie ich denken.“ Diese Verdrossenheit kann verstehen, wer sieht, welchen Platz ihnen die Stadt Schönberg seit viereinhalb Jahren einräumt: 15 Quadratmeter in einer alten Baracke. Sonst nichts. Von Besserung wird seit 2015 nur gesprochen. Auch das muss sich ändern. Treffpunkte und Personal für Kinder und Jugendliche sind kein Luxus. Sie sind dringend nötig.

Von Jürgen Lenz