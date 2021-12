Politik statt Sport? Kritik an Stadtvertretersitzung in der Mehrzweckhalle

Grevesmühlen

Seit mehr als einem Jahr finden die Stadtvertretersitzungen in Grevesmühlen bereits in der Sport- und Mehrzweckhalle im Ploggenseering statt. Hintergrund sind die Coronaregeln, denn am üblichen Tagungsort, dem Saal im Rathaus, reicht der Platz nicht aus, um Abstände einzuhalten. Stefan Danker, Familienvater aus Grevesmühlen, fordert eine Änderung. Denn: „Die Sport- und Mehrzweckhalle wird durch die regionale Politik während der Corona-Zeit regelmäßig besetzt! Folge: Schul- und Vereinssport fallen ständig aus!“ Auf der Sitzung am Montag hatte Stadtvertreter Jörg Bendiks (Die Linke) das Thema bereits angesprochen.

Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) dazu: „Für Sitzungen der Stadtvertretung oder auch des Planungsverbandes, des Zweckverbandes, für Mitgliederversammlungen von Parteien und größere Betriebs- und Vereinsversammlungen sind bei den einzuhaltenden Mindestabständen und Leitsysteme coronabedingt nur in der Sport- und Mehrzweckhalle in Grevesmühlen zu gewährleisten.“ Diese Veranstaltungen würden in der Regel nur nur durchgeführt, wenn zum Beispiel Satzungen und Gesetze dies vorschreiben oder dringende Entscheidungen anstehen würden. „Für derartige Sitzungen gilt im Übrigen aktuell Maskenpflicht“, so der Bürgermeister.

Die damit einhergehenden Einschränkungen sind den Vereinen und den Schulen rechtzeitig vorab bekannt. Das sei mehrfach und auch einvernehmlich mit den Vereinsvorständen kommuniziert worden. Der Kreistag tagt übrigens in der Sporthalle des Gymnasiums am Tannenberg.

Von Michael Prochnow