Grevesmühlen

In der vergangenen Woche hatten Unbekannte einen Zug in der Nähe von Grevesmühlen mit Steinen beworfen, zudem sollen die Täter auch Steine auf die Schienen gelegt haben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 17 Uhr war die Bundespolizei informiert worden. Ersten Erkenntnissen nach soll es sich um Gruppe von Kindern gehandelt haben, die für den Vorfall verantwortlich sein sollen. Wie die Nachfrage bei der Bundespolizei ergab, seien mehrere Hinweise bei den Beamten eingegangen. Die Ermittlungen würden andauern, aus ermittlungstaktischen könne man derzeit nicht mehr dazu sagen. Nach OZ-Informationen soll es sich um Kinder aus Grevesmühlen und Umgebung handeln, die dort am betreffenden Tag gespielt haben sollen.

Durch den Stein war eine Scheibe aus Sicherheitsglas im Fahrgastbereich des Zuges gesplittert. Die Bahnstrecke war aufgrund des Vorfalls und des Polizeieinsatzes etwa eine halbe Stunde gesperrt, wodurch es bei zwei Zügen zu insgesamt 45 Minuten Verspätung kam. Im Einsatz waren dabei mehrere Beamten sowohl der Bundes- als auch der Landespolizei. Zwar konnten die Polizisten vor Ort die Kindergruppe nicht mehr feststellen, aber inzwischen gibt es mehrere Hinweise zu dem Vorfall.

Von OZ