Polizei in Nordwestmecklenburg schnappt mehr als 100 Raser

Lüdersdorf/Gadebusch

Im Landkreis Nordwestmecklenburg hat die Polizei am Dienstag an mehreren Orten die Geschwindigkeit kontrolliert – und dabei mehr als 100 Temposünder festgestellt. So maßen Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf auf der L 02, zwischen Lüdersdorf und der Anschlussstelle zur A 20, insgesamt 92 Übertretungen fest. 81 Fahrer müssen nun mit einem Verwarn- und elf mit einem Bußgeld rechnen. Ein Fahrer, der bei dort erlaubten 70 km/h mit 117 km/h unterwegs war, erwartet darüber hinaus ein zweimonatiges Fahrverbot, ein Punkt in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 160 Euro.

Infolge der zur selben Zeit durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen des Polizeireviers Gadebusch in der Ortschaft Alt Meteln und auf der B 104 bei Löwitz erwarten zwölf Kraftfahrer Verwarngeld- und sechs Bußgeldverfahren.

Von OZ