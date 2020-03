Grevesmühlen

Mit einem großen Polizeiaufgebot wurde am Sonnabend der Grüne Weg in Grevesmühlen abgesperrt. Anlass war eine als Privatveranstaltung angemeldete Feier im Thinghaus. Unter anderem spielte dort die schwedische Band Snöfrid, die regelmäßig bei Rechtsrock-Konzerten auftritt. Wie die Polizei mitteilte, seien sämtliche Gäste, die an der Feier teilnehmen wollte, kontrolliert worden. Auffälligkeiten, so teilten die Beamten mit, seien dabei nicht festgestellt worden.

Das massive Aufgebot der Polizei, das bei den Veranstaltungen jedes Mal zum Einsatz kommt, hat einen handfesten Hintergrund. Zwar ist das Thinghaus die meiste Zeit verschlossen, der hohe Zaun verhindert ohnehin einen Einblick in das Gebäude und das Grundstück. Allerdings beobachten Polizei und Verfassungsschutz seit vielen Jahren die Bewegungen in dem Haus. Die Veranstaltungen sind in der Regel als Privatveranstaltungen deklariert. Immer wieder werden dort Konzerte rechter Bands durchgeführt, Kampfsporttraining habe nach Angaben der Behörden dort ebenfalls stattgefunden. Jedes Jahr im Februar steht zudem die Faschingsfeier der Thinghaus-Besucher auf dem Programm. Seit 2009 ist das Gebäude im Grünen Weg einer der Treffpunkte der rechten Szene im norddeutschen Raum, zeitweise hatte die NPD in Büro dort.

Von Michael Prochnow