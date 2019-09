Grevesmühlen

Die Polizei hat am Sonnabend im Thinghaus in Grevesmühlen den Auftritt einer Band unterbunden, die verbotene Titel aus der rechten Szene gespielt haben soll. Nach Angaben der Polizei feierten dort 115 Männer und Frauen ein nicht öffentliches Sommerfest, zu dem der NPD Landesverband eingeladen hatte. Die Veranstaltung fand von 14 bis 22 Uhr statt. Neben Musik, insgesamt vier Bands traten auf, gab es auch Redebeiträge. Kurz nach 19 Uhr stellten die Beamten fest, dass eine der Bands verbotene Titel spielte. Die Musiker erhielten Auftrittsverbot für den weiteren Verlauf der Veranstaltung, gegen die Männer im Alter von 36 und 46 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet, teilten die Beamten mit.

Treffpunkt der rechten Szene im Norden

Das Thinghaus war vor knapp zehn Jahren eröffnet worden, die NPD, damals noch im Landtag vertreten, hatte dort ihr Büro. Es folgten zahlreiche Veranstaltungen, die mit großem Personalaufwand von der Polizei begleitet und teilweise unterbunden wurden, Sogar ein Kinderfest hatte die NPD dort organisiert. In den vergangenen Monaten allerdings war die Zahl der Veranstaltungen deutlich zurückgegangen. In die Schlagzeilen war das Gebäude, das als ein Treffpunkt der rechten Szene im norddeutschen Raum zählt, im Jahr 2011 geraten, als Journalisten einen Grill auf dem Gelände entdeckten, in dem „Happy Holocaust“ eingraviert worden war. Die Journalisten stellten daraufhin den damaligen NPD-Landtagsabgeordneten Stefan Köster zur Rede, der im Thing-Haus ein Büro angemietet hat. Köster erklärt gegenüber den Reportern, dass er nichts von dem Schriftzug wisse. Er aber der Meinung sei, dass dort offenbar jemand die politischen Repressalien in diesem Land auf die Schippe genommen habe. Er wisse nicht, wem der Grill gehöre. Der Grill wurde daraufhin entfernt.

Von Michael Prochnow