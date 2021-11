Polizei stoppt Porschefahrer mit 188 Sachen in Tempo-70-Zone

Grevesmühlen/Gadebusch

700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot erwarten einen 66-jährigen Porschefahrer, der am Dienstag von einem Videowagen der Polizei gestoppt worden war. Der Mann aus Schleswig-Holstein war am Dienstag auf der B 208 zwischen Gadebusch und Roggendorf unterwegs – und zwar mit teilweise 188 Stundenkilometern in einer Tempo-70-Zone. Laut den Beamten sei der Sportwagen mit einer Geschwindigkeit von knapp 160 km/h in eine Tempo-70-Zone gefahren, anstatt zu bremsen erhöhte der Mann jedoch die Geschwindigkeit bis auf 188 km/h. Anschließend stoppten die Beamten den Wagen.

In der Zeit von 6 bis 11 Uhr stellte die Videowagenbesatzung am Dienstag noch drei weitere Geschwindigkeitsverstöße fest. Drei Autofahrern droht jeweils ein Fahrverbot von einem Monat.

Von OZ