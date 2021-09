Grevesmühlen

Beträge zwischen 70 und 150 Euro sowie diverse Ausweispapiere und andere Dokumenten sind bei mehreren Taschendiebstählen in der Region erbeutet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Montag in der Zeit zwischen 11.45 und 17.30 Uhr Fälle in Discountern in Grevesmühlen (Ziegelhof), Schönberg (Dassower Straße) sowie Wismar (Am Wiesengrund) gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge legten oder steckten die Opfer, die laut Polizei zur älteren Generation gehören, ihre Geldbörsen in ihre Jackentaschen, Handtaschen oder Gesäßtaschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang erneut: „Achten Sie gut auf ihre Wertgegenstände. Tragen Sie Geldbörsen oder Geld möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite.“

Von OZ