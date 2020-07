Polizei warnt vor Taschendieben in Nordwestmecklenburg

Wismar

Die Polizei im Landkreis Nordwestmecklenburg hat in der jüngsten Vergangenheit einen Anstieg von Taschen- und Trickdiebstählen verzeichnet. Wie die Beamten mitteilten, schlugen die Täter in allen Fällen in Einkaufszentren zu. Abgesehen hatten sie es dabei offenbar ausschließlich auf Senioren. Bei den Diebstählen in Gadebusch, Rehna, Neukloster und Wismar entstand insgesamt ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Tipps von der Polizei

Die Polizisten geben nun Tipps, wie man sich vor den Dieben schützen kann. Die Beamten raten:

Tragen Sie Ihre Handtasche verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Wertsachen sollten am besten in Innentaschen der Bekleidung mitgeführt werden.

mitgeführt werden. Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie von fremden Personen angesprochen werden.

Werden Sie bedrängt oder kommen Ihnen Fremde zu nah, sprechen Sie sie lautstark an und fordern Sie sie auf, Abstand zu halten.

Nehmen Sie nicht mehr Bargeld mit, als Sie benötigen.

Achten Sie unbedingt darauf, dass niemand die Geheimnummer ihrer EC-Karte beim Bezahlvorgang an der Kasse ausspähen kann. Stichwort: „Shoulder Surfing“. Dabei sehen Täter Opfern beim Bezahlen in Supermärkten oder an Bankautomaten über die Schulter, spähen die PIN aus und versuchen anschließend, zum Beispiel durch Taschendiebstahl, an die Geldkarte zu gelangen.

Wichtig für die Ermittlungen der Polizei : Sollten Ihnen Täter auffallen, merken Sie sich ihr Äußeres für eine spätere Personenbeschreibung und notieren Sie sich gegebenenfalls Kennzeichen und sonstige Daten von genutzten Fahrzeugen .

Von OZ