Polizei warnt vor falschen Schreiben der Stadt Grevesmühlen

Grevesmühlen

Falsche Schreiben der Stadt Grevesmühlen sind derzeit in der Region im Umlauf: Ein 78-Jähriger hat am Mittwoch einen angeblich offiziellen Brief erhalten, in dem oberflächlich über Bestimmungen zum Betrieb von Feuerstätten und das verbotene Verbrennen von Schadstoffen berichtet. Als Folgen von Zuwiderhandlungen werden die Kostentragungspflicht für eine Probenentnahme durch einen Schornsteinfeger sowie auf ein Ordnungsgeld in Höhe von 9500 Euro verwiesen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelt es sich nicht um ein amtliches Schreiben der Stadt Grevesmühlen. Der Verdacht, dass der Absender mit dem Schreiben eine mögliche Straftat vorbereitet, kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei rät: Bleiben Sie misstrauisch, wenn vermeintliche Mitarbeiter von Behörden bei Ihnen zu Hause erscheinen, vor allem falls diese Bargeld einfordern.

Durch die Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren zum Verdacht des Amtsmissbrauchs und des Betruges eingeleitet. Wer ein ähnliches Schreiben erhält, soll sich bei der Polizei melden.

Von OZ