Polizeikontrollen in Reinhardstorf: Mann fährt mit 86 km/h durch die Ortschaft

Reinhardstor

Bei den Geschwindigkeitskontrollen am Montag auf der Bundesstraße 192 in der Ortslage von Reinhardstorf ( Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Fahrer aufgefallen, der mit 86 km/h durch die 50-Zone gerast ist. Der Polizei zufolge wurden in der Zeit von 13.30 bis 21.30 Uhr insgesamt 1382 Fahrzeuge gemessen.

Dabei wurden 66 Überschreitungen registriert. 52 davon lagen im Verwarn- und 14 im Bußgeldbereich. Sechs Fahrer erwartet neben Punkten in Flensburg und einer Geldbuße nun auch ein Fahrverbot.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ