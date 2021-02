Kostenlos bis 10:00 Uhr Tagestourismus verboten: So liefen die Polizeikontrollen am Wochenende in Boltenhagen

Rund 300 Fahrzeuge wurden am Sonnabend am Ortseingang von Boltenhagen kontrolliert, knapp 700 waren es am Sonntag. Vor allem aus Hamburg und Schleswig-Holstein kamen viele Tagestouristen – doch das ist derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt.