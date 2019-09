Fast zehn Jahre für ein einziges Verkehrsschild

Grevesmühlen

Als im Frühjahr 2010 die neue Umgehungsstraße zum Gewerbegebiet Nordwest und damit zum Klärwerk freigegeben wurde, atmeten die Anwohner im Vielbecker Weg auf. Denn bis dato mussten die Lastwagen des Zweckverbandes durch ihr Wohngebiet, um die Kläranlage zu erreichen. Immer wieder hatten sie gegen den Schwerlastverkehr in ihrer Straße protestiert – vergeblich. Und auch nach der Freigabe der Straße fuhren immer wieder Lastwagen durch das Wohngebiet. Zwar hatte der Zweckverband seine Fahrer angewiesen, den Bleicherberg zu meiden und die Umgehung zu nutzen, doch der Zweckverband ist nicht das einzige Unternehmen, dass ins Gewerbegebiet fährt.

Mittlerweile hat die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises eine „Teileinziehungs der Straße Am Bleicherberg“ verfügt. Übersetzt bedeutet das, dass künftig keine Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht haben, dort fahren dürfen. Ein Erfolg für die Anwohner, könnte man meinen. Doch die sind skeptisch nach den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte. Denn der Kampf um das Verbotsschild haben nicht nur Kraft sondern auch Nerven und am Ende Vertrauen in die Behörden gekostet.

Lars Prahler, 47, Bürgermeister von Grevesmühlen: „Eigentlich ist es erbärmlich, dass ich erst 2019 Vollzug melden kann. Aber so läuft es eben in Deutschland.“ Quelle: Michael Prochnow

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (47, parteilos) brachte die Sache in der Stadtvertretung auf den Punkt: „Eigentlich ist es erbärmlich, dass ich erst 2019 Vollzug melden kann. Aber so läuft es eben in Deutschland.“ Dass der Chef der Stadtverwaltung zu solchen Worten greift, ist nicht nur ungewöhnlich, es zeigt auch, wie schwierig es für die Kommunen ist, die Forderungen ihrer Bürger umzusetzen. Denn die Stadt ist mitnichten für die Beschilderung ihrer Straße zuständig, das obliegt dem Landkreis, genauer der Straßenverkehrsbehörde. Und die tut sich nicht nur bei Presseanfragen schwer, sondern auch bei den Forderungen der Stadt Grevesmühlen. Denn die Beschilderung am Bleicherberg ist seit zehn Jahren ein Thema. Zwischenzeitlich hatte Jürgen Ditz, der Vorgänger von Lars Prahler im Grevesmühlener Rathaus, in Eigenregie ein Schild anbringen lassen, dass die Durchfahrt für Lastwagen untersagte. Es kam, wie es kommen musste, der Landkreis reagiert prompt und ließ das Schild entfernen.

Der ehemalige Bürgermeister Jürgen Ditz hatte 2015 das Schild aufstellen lassen, und musste es kurz danach wieder abnehmen. Quelle: Franke Jana

2015 hatte die Behörde aufgrund der Proteste der Anwohner eine Verkehrszählung durchführen lassen. Das Ergebnis: pro Tag würden 41 Lastwagen durch die Straße fahren. Das sei eine erträgliche Anzahl, teilte die Behörde mit. Ein Verbot sei nicht gerechtfertigt. Nun klaffen jedoch die subjektiven Empfindungen der Anwohner und die objektiven Messungen einer Behörde in der Regel meilenweit auseinander, so auch in diesem Fall. Die Proteste wurde nicht weniger, im Gegenteil. Und immer wieder suchte die Stadt das Gespräch mit dem Landkreis.

Volkmar Schulz (Die Linke) Quelle: Michael Prochnow

Volkmar Schulz jedenfalls ist zufrieden, dass endlich das Schild aufgestellt wird. Der Anwohner und Stadtvertreter ( Die Linke) hatte immer wieder das Problem öffentlich gemacht. Über den Zeitraum des Verfahrens kann der Kommunalpolitiker, der selbst viele Jahre beim Landkreis gearbeitet hat, nur den Kopf schütteln. „Das ist den Leuten kaum zu vermitteln, warum ein Verfahren so lange dauert.“

Die Antwort der Straßenverkehrsbehörde auf die Nachfrage der Redaktion in Grevesmühlen, hat auch nicht wirklich überrascht. Die Frage an die Behörde lautete: „Warum hat das Verfahren so lange gedauert?“ Die Antwort: „Der Aufstellung des Verkehrszeichens musste zunächst ein sogenanntes Teileinziehungsverfahren vorausgehen. Mit einer solchen Teileinziehung kann festgelegt werden, dass die ursprünglich unbegrenzte Tonnage für eine Straße wieder eingeschränkt wird. Die für die verkehrsrechtliche Anordnung erforderliche rechtskräftige Teileinziehungsverfügung wurde zusammen mit dem entsprechenden Beschilderungsantrag in der Straßenverkehrsbehörde am 15.07.2019 vorgelegt. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist am 30.08.2019 ergangen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Von Michael Prochnow