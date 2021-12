Postbank Wismar braucht 18 Tage für einfache Überweisung

Stellshagen

Holger Gramkow aus Stellshagen ist passionierter Angler. Zu Weihnachten will er sich ein neues Boot schenken. Ein passendes Modell hat er in Barth gefunden und reserviert. Das Geld dafür hat er bereits zusammen, es liegt sicher auf seinem Sparbuch bei der Postbank. Guten Mutes fährt er am Montag, den 22. November mit seinem Sparbuch nach Grevesmühlen in die Postfiliale am Rewe Markt. Er möchte 15 000 Euro vom Sparbuch auf sein Girokonto bei der Sparkasse überweisen. „Das geht hier nicht“, sagt ihm die Mitarbeiterin, „dazu müssen Sie ins Finanzcenter nach Wismar fahren.“

Das Finanzcenter der Postbank in Wismar liegt 31 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, er fährt 38 Minuten bis in die Mecklenburger Straße in der Innenstadt, sucht lange nach einem Parkplatz, bezahlt einen Parkschein und betritt die Filiale. „Die Dame in Wismar hat meine Überweisung anstandslos vorgenommen.“ Zufrieden verlässt er die Bank. Er geht davon aus, innerhalb von drei Werktagen sollte so etwas erledigt sein und informiert den Bootsverkäufer über den baldigen Geldeingang.

Die Postbank schließt im kommenden Jahr ihre Filiale in Wismar. Damit werden auch die Post- und Paketdienstleistungen vor Ort eingestellt. Quelle: Jana Franke

„Dabei war mir gar nicht wohl“

Aber vier Werktage später, am 26. November, ist das Geld noch nicht auf seinem Konto eingegangen. Ein Anruf bei der Hotline der Postbank bringt keine Klärung. Stattdessen erhält er einen Brief der Bank mit der Mitteilung: „Gerne kümmern wir uns um ihren Auftrag, allerdings benötigen wir aus Sicherheitsgründen auch bei Teilüberweisungen Ihr Sparbuch mit der Nummer …“. Er könne das Sparbuch mit der Post senden oder persönlich in der Filiale abgeben. „Dabei war mir gar nicht wohl“, berichtet Gramkow. Also wieder 31 Kilometer bis Wismar, Parkplatz suchen, Parkschein ziehen. Widerwillig gibt er sein Sparbuch im Finanzcenter der Postfiliale ab und erhält eine Empfangsbestätigung.

„Wie man mir als Kunde dort begegnet, ist eine Frechheit.“

Elf Tage später gibt es noch immer keinen Geldeingang auf seinem Konto. Gramkow macht sich nach einem weiteren vergeblichen Klärungsversuch bei der Telefonhotline abermals auf den Weg nach Wismar, 31 Kilometer, Parkplatz suchen … Die Damen in der Filiale wimmeln ihn ab. Man könne nichts für ihn tun, er müsse sich gedulden. „Da bin ich dann doch mal sauer geworden, da laufen drei Frauen rum und keine hat was zu sagen oder kann mit jemanden, der was zu sagen hat, Rücksprache halten“, empört er sich. „Wie man mir als Kunde dort begegnet, ist eine Frechheit.“ Erst als er mit Polizei und Presse droht, erbarmt sich eine der Mitarbeiterin und schickt ein Fax an die Zentrale: „Das Sparbuch wurde am 26.11. eingesandt, bis heute ist nichts passiert. Bitte noch heute buchen! Bitte den Kunden zurückrufen!“

Keine Chance beim Enkeltrick

Zeitgleich stellt die Ostsee-Zeitung Nachforschungen bei der Postbank an. Holger Gramkow bewahrt sich unterdessen seinen Humor und witzelt: „Liebe Rentner, wenn ihr euer Geld bei der Postbank habt, seid ihr sicher vor jedem Enkeltrick, Sie kommen ja eh nicht an Ihr Geld!“ Tatsächlich wächst mit jedem Tag seine Sorge, das von ihm reservierte Boot könne zwischenzeitlich an jemand anderen verkauft werden.

Für einen guten Service sensibilisieren

Drei weitere Tage wird es noch dauern, bis das Geld endlich am 10. Dezember auf Holger Gramkows Girokonto bei der Sparkasse eingeht. Die Postbank erklärt gegenüber der OZ: „Bei der Bearbeitung des Auftrags von Herrn Gramkow kam es durch einen Fehler in der Filiale leider zu der von ihm zu Recht beklagten Verzögerung.“ Auch wenn es sich hier um einen Einzelfall handele, entspreche das nicht ihrer Vorstellung von gutem Kundenservice. „Dafür und für die Unannehmlichkeiten, die Herrn Gramkow entstanden sind, möchten wir uns ausdrücklich bei ihm entschuldigen.“ Ergänzend dazu werde man ihm auf das Postsparbuch 50 Euro als Ausgleich für den entstanden Aufwand erstatten. Man habe den Vorgang zum Anlass genommen, die Kolleginnen „der Filiale nochmals für einen guten Kundenservice zu sensibilisieren“.

Holger Gramkow ist trotzdem entschlossen, sein Sparbuch bei der Postbank zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzulösen. Dazu muss er allerdings wieder nach Wismar fahren.

Von Annabelle von Bernstorff