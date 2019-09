Powerboot: Die Formel 1 auf dem Ploggensee

Grevesmühlen

„Wenn du in der Jugend keinen Spaß hast, wirst du ihn im Alter auch nicht haben.“ Dieses irische Sprichwort würde Eberhard Gericke mit Sicherheit blind unterschreiben. Seinem Vater hat es der 69-Jährige zu verdanken, dass er noch heute Spaß hat – und zwar mit Modellbauten. Ob Rennwagen, Flugzeuge, Drohnen, Jeeps oder Boote – in seinem Büro in Neu Degtow reiht sich ein Schmuckstück an das andere.

Begonnen hatte alles in seiner Kindheit mit einem Fesselflugmodell. Gesteuert wird es im Kreis über zwei dünne Leinen. „Mein Vater und ich haben es damals im Pionierpark in Grevesmühlen fliegen lassen“, erinnert er sich.

Das erste Modell, das er selbst zusammenbaute, war ein Formel-1-Auto im Maßstab 1:8 – mit Verbrennungsmotor. Den hatte er sich als Seefahrer aus dem tschechischen Karlovy Vary ( Karlsbad) mitgebracht. „Mit der Wende hatten wir dann viel mehr Möglichkeiten im Bereich Modellbau“, erklärt er. Fortan bestimmten auch Boote seine Freizeit.

Er ist stolzer Besitzer eines Powerboats mit Verbrennungsmotor und zweier Katamarane im Kleinformat mit Elektroantrieb. Das Powerboat schafft eine Geschwindigkeit von 100 km/h, die Segelboote sogar von 120 km/h. Allerdings bieten die ein recht kurzes Vergnügen: Sieben Minuten sind sie maximal auf dem Wasser, bevor der LiPo-Akku etwa eine Stunde wieder aufgeladen werden muss. Anders beim Powerboat mit Verbrennungsmotor: Das hat nach einer halben Stunde maximal drei Viertel des ein Liter-Tanks verfahren.

Stolzer Besitzer eines Katamaran im Kleinformat: Eberhard Gericke (69) aus Neu Degtow. Seit 20 Jahren organisiert er das Powerboat-Treffen am Ploggensee mit. Quelle: GVM

Seine drei Power- und Segelboote lässt der selbstständige IT-Experte am Wochenende über den Ploggensee kreisen – und mit ihm viele andere Fans der Fahrzeuge. Der Verein „IG Schiffsmodellbau NWM“ lädt zum Treffen. Es ist das mittlerweile zwanzigste. So lange gibt es den Verein noch gar nicht. „Gegründet haben wir uns erst im Jahr 2005“, erinnert sich Eberhard Gericke. Zuvor trafen sich die Powerboat-Verrückten, um es salopp auszudrücken, einfach nur so am Ploggensee, um ihre Boote über das Wasser flitzen zu lassen.

Nicht alle fanden das gut. Es gab Kritik, ob des Naturschutzes. „Eigentlich hat uns der damalige Bürgermeister Jürgen Ditz auf die Idee gebracht, den Verein zu gründen“, erinnert sich Eberhard Gericke. Mit offiziellen Genehmigungen nahmen die Powerboot-Freunde den Kritikern den Wind aus den Segeln. Denn nun stand es Schwarz auf Weiß, dass der Ploggensee vom 1. September bis 31. März, also außerhalb der Sommer- und Vogelbrutzeit, für das Hobby genutzt werden darf.

Knapp 20 Mitglieder im Alter von Ende 20 bis 70 Jahre zählt der Verein. Sie kommen aus Greifswald, Rostock, Hamburg, aus dem schleswig-holsteinischen Ascheberg und aus der Region. Erwartet werden am Wochenende zum 20. Treffen weitaus mehr. Mit 60 bis 80 Teilnehmern rechnet Eberhard Gericke. „Zusagen gibt es auch aus Bremen und Berlin“, freut er sich. Und: Der Wettergott ist den Verantwortlichen wieder gnädig. „Nur ein Treffen war bisher verregnet, ansonsten hatten wir immer Glück“, so Gericke.

Erobern werden die Flitzer den Ploggensee am Freitag und Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Das Powerboat-Rennen mit allen Teilnehmern startet am Samstag um 13.30 Uhr. Für den Sieger gibt es das „Blaue Band von NWM“. Zuschauer sind gern willkommen, Eintritt muss nicht gezahlt werden

Apropos Geld: Was Eberhard Gericke in seine Batterie an Modellbauten investierte, lässt sich auf die Schnelle nicht zusammenrechnen. Stolz schaut er auf seine neueste Errungenschaft, ein Jeep, und lacht. „Der allein kostet 500 Euro“, verrät er. Metallachsen, Differentialgetriebe, hydraulische Stoßdämpfer, die eine tolle Geländegängigkeit erlauben, detailverliebte Innenraumausstattung, Lackierung. Das kostet eben.

Er gerät ins Schwärmen, als er von einem jungen Mann in Bayern erzählt, der seine Modellbauten im Internet präsentiert. „Ein Boot hat er für 10 000 Euro an einen Scheich aus Dubai verkauft“, sprudelt es aus ihm heraus. Na klar schaut sich Eberhard Gericke die eine oder andere Idee ab – und wenn es das eine oder andere Aufkleberdesign für den Schick des Gefährts ist. Einen Folienplotter hat er sich mittlerweile angeschafft, sodass er seine Fahrzeuge nur noch zum Lackieren weggeben muss.

Ideen für das kommende Jahr gibt es auch schon. „Wir wollen eine Modell-Segelregatta an der Weißen Wiek veranstalten“, verrät der Neu Degtower. Einen entsprechenden Ideenaustausch wird es bereits am Wochenende geben.

Für Sonnabend um 22 Uhr verspricht Eberhard Gericke übrigens ein „Jubiläumsfeuerwerk“. Mit seinem Schwiegersohn Udo Lüttich hat er einen Unterstützer an der Seite, der sich mit Pyrotechnik auskennt. Schließlich ist er auch für die Höhenfeuerwerke beim Piraten Open Air und beim Grevesmühlener Stadtfest vom Rathausdach aus verantwortlich.

Von Jana Franke