Börzow/Grevesmühlen

Um den Wald nachhaltig zu schützen, lobt die Bundesregierung eine Prämie für private Waldbesitzer aus. Aus dem Konjunkturpaket erhalten sie 100 Euro pro Hektar. Einzige Bedingung dafür ist eine Zertifizierung. „Und die ist relativ einfach zu erhalten“, sagt Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen. „Niemand muss Angst davor haben, dass er jetzt seinen Wald komplett umbauen muss, die Prämie soll vielmehr als Anreiz dienen, sich mit der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.“

Sie sei unabhängig vom aktuellen Zustand oder Aufbau des Waldes. Deshalb bietet das Forstamt auch Beratungen zu dem Thema an, wer Fragen zur Prämie und den Rahmenbedingungen hat, der kann sich jederzeit an die Experten in Börzow wenden (Telefon 03881/75990). Den Antrag für die Prämie gibt es auf der Internetseite des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Bis zum 30. Oktober kommenden Jahres muss er gestellt werden.

Rund zwei Millionen private Waldbesitzer bundesweit

Der Hintergrund, so Rabe, liege im Klimaschutz, der Sicherung von Biodiversität, also der Vielfalt im Wald und der Erholungsfunktion des Waldes. Eine klimafreundliche Holzproduktion und die Sicherung von Arbeitsplätzen gehöre ebenfalls dazu. Um die Prämie zu erhalten sei es notwendig, sich für zehn Jahre selbst zu verpflichten, den Wald nach dem Zertifizierungsprogramm zu bewirtschaften. Ein entsprechender Nachweis über den Fortbestand der Zertifizierung sei zu erbringen. „Wie gesagt, wir helfen gern bei der Umsetzung“, so Rabe.

Auch wenn die bürokratischen Hürden anfangs hoch erscheinen mögen, es sei ein einfaches Programm, um die Waldbesitzer zu motivieren. Denn auch in Nordwestmecklenburg nimmt die Zahl der privaten Waldbesitzer zu. Bundesweit beläuft sich ihre Zahl auf rund zwei Millionen. Auch bei der Zertifizierung, es stehen mehrere Varianten zur Auswahl, bietet das Forstamt Hilfe und Unterstützung an.

Von Michael Prochnow