Präsident des Rotary-Clubs Grevesmühlen arbeitet als Professor in Dresden

Grevesmühlen

Berthold Schlecht engagiert sich in seiner Freizeit als Präsident des Rotary-Clubs Grevesmühlen. Der Tankenhagener war unlängst dabei, als sich das Diakoniewerk für eine Spende bedankte. Mit 1000 Euro vom Rotary-Club konnte den Bewohnerinnen und Bewohnern des Sankt-Georg-Stifts in Grevesmühlen ein großer erfüllt werden: eine neue Tischtennisplatte in der Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Berthold Schlecht arbeitet als Professor am Institut für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion der Technischen Universität in Dresden.

In den 80er-Jahren studierte er Maschinenbau an der Gerhard-Mercator-Universität in Duisburg. In den 90er-Jahren arbeitete er für die Krupp Fördertechnik GmbH in Lübeck. 2001 wurde er in Dresden Professor für Maschinenelemente und Direktor des Institutes für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion. Er ist auch geschäftsführender Gesellschafter der Drive Concepts GmbH.

Von Jürgen Lenz