Landärzte in MV - Praxis in Rüting wieder besetzt: Was der neue Landarzt alles vorhat

Bastian Drücks war Anästhesist, bevor er seine Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin absolvierte. Seit September praktiziert er in Rüting (Nordwestmecklenburg). Was ihm – auf seine Patienten bezogen – besonders wichtig ist, wofür er steht, das erzählt er der OZ.