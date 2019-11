Preismast eingefroren: Dieselpreis sorgt für Ärger an der Tanke

Grevesmühlen

Ein verlockendes Angebot für Autofahrer entpuppte sich am Montagabend an der Nordoel-Tankstelle in Grevesmühlen als Problem. Denn während auf der großen Anzeigentafel an der B 105 der Diesel mit knapp 1,17 Euro ausgepreist war, kostete der Treibstoff real zeitweise 1,24 Euro. „Ich habe den Verkäufer in der Tankstelle gefragt, wie das sein kann“, meldete sich ein Autofahrer am späten Abend in der Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG. „Zur Antwort habe ich nur bekommen, dass es ein technisches Problem gebe.“ Doch das reichte dem Kunden nicht. Er habe sich auf die Zahlen verlassen, die auf der großen Anzeige steht. Was war dort los?

Minusgrade bekommen dem Preismast nicht

Pächterin Diane Junker, die die Nordoel-Tankstelle betreibt, kennt das Problem, das unter anderem mit dem Alter der technischen Anlage zu tun hat. Bei Frost kommt es immer wieder zu Störungen. „Der Preismast ist schon älter, ich habe bei Nordoel schon mehrfach angefragt, wann er erneuert wird, aber nichts passiert“, so die Pächterin auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Rein rechtlich ist sie auf der sicheren Seite. Denn entscheidend ist nicht, was auf dem Preismast ausgewiesen ist, sondern welcher Preis an der Zapfsäule steht. „Das Problem ist, dass einige Kunden einfach nicht hinsehen.“ Auch am Montag, als das Problem bekannt wurde, hatten Verkäufer die Kunden darauf hingewiesen, zudem hingen Zettel an den Zapfsäulen, die auf die Differenz aufmerksam machen sollten. „Manchmal weiß man einfach nicht, was man noch machen soll“, sagt Diane Junker entnervt. „Denn wir können überhaupt nichts dafür. Und wir können auch nichts machen.“ Sie hätte sofort am Montag den Monteur bestellt, damit der Fehler behoben würde. Doch bis Dienstag war kein Handwerker zu sehen.

Nordoel in Lübeck verspricht schnelle Hilfe

Diane Junker ist als Pächterin auf den Mutterkonzern angewiesen. Und dessen Filiale sitzt in Lübeck. Die Anrufe der Grevesmühlenerin haben bislang nicht viel gebracht. Auf Anfrage der Redaktion hieß es am Dienstag, dass man sich so schnell wie möglich um das Problem kümmern werde. Einen genauen Termin allerdings nannte der Sprecher nicht.

Pannen an Tankstellen kommen immer wieder vor

Diane Junker kennt die Ursache für das Problem am Preismast. Zum einen sei die technische Anlage überaltert, zum anderen würden die Schwierigkeiten immer bei niedrigen Temperaturen auftreten. Der erste Frost in diesem Jahr in der Nacht von Sonntag zu Montag hat der Diesel-Anzeige offenbar den Rest gegeben. „Wir hatten auch schon den umgekehrten Fall, dass der Preis an der Säule niedriger war, als am Preismast. Da hat sich natürlich niemand beschwert“, sagt die Pächterin, die nun auf Hilfe aus Lübeck hofft. Und auf das Verständnis der Autofahrer. „Denn uns trifft bei dieser Sache keine Schuld.“

Spritpreise in Echtzeit im Internet

Während der Diesel-Preis am Mast seit zwei Tagen quasi eingefroren ist, gibt es noch eine weitere Methode, die aktuellen Preise abzufragen. Im Internet gibt es inzwischen mehrere Seiten, die für jede einzelne Tankstelle die Preise anzeigen. Dort waren auch für Nordoel in Grevesmühlen die entsprechenden Zahlen nachzulesen. Gegen Abend übrigens stimmte der „eingefrorene“ Preis kurzzeitig wieder mit dem Preismast überein. Um 18 Uhr kostete der Diesel tatsächlich 1,17 Euro.

Von Michael Prochnow