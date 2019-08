Grevesmühlen

Cannes? Können wir auch! Freitagnacht fand im Piraten Open Air-Theater in Grevesmühlen das erste Kurzfilmfestival um die „Verbrannte Palme“ in Anlehnung an die Goldene Palme des berühmten Filmfestes in Südfrankreis statt. Und es war ein voller Erfolg! Angefangen vom roten Teppich, über den die Darsteller und Mitarbeiter, die sich entsprechend des Anlasses gekleidet hatten, in die Gaststätte des Theaters schritten, über die unterhaltsamen Beiträge und einen wirklich unterhaltsamen Moderator Michael Heuel bis hin zum

Benjamin Kernen mit seiner Ehefrau auf dem roten Teppich. Quelle: Michael Prochnow

Showact, bei dem Sänger Heiko Spieker die (wahrscheinlich) neue Hymne des Theaters präsentierte. Intendant Peter Venzmer jedenfalls war begeistert von der Veranstaltung, die erst nach der regulären Vorstellung am Abend gegen 23 Uhr begonnen hatte und bis weit nach Mitternacht reichte. Insgesamt sieben Kurzfilme hatten die Teilnehmer eingereicht. Einzige Bedingung war: Die Filme mussten mit dem Mobiltelefon gedreht werden. Gewonnen haben übrigens Peter Bechtel, bekannt als Sir Walter Wildpic aus dem aktuellen Stück, und seine Partnerin Burghilde Bölke mit einer hinreißenden Parodie auf ein bekanntes Märchen. Damit diese Filme auch einem breiten Publikum zugänglich werden, plant Peter Venzmer, das Filmfest im nächsten Jahr größer aufzuziehen. „Nach diesem Auftakt müssen wir das einfach machen.“

Britt (links), vantwortlich für die Kostüme im Theater, Stuntfrau Isabell Lechler und Schauspielerin Monic Thiele. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow