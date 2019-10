Enkeltrick mit Prepaid-Karten in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die am Donnerstag in Grevesmühlen offenbar einige Senioren betroffen hat. Es geht um sogenannte Guthaben- beziehungsweise Prepaid-Karten, die gibt es in Supermärkten und kleineren Läden. Die Käufer erwerben die kleinen Kunststoff-Karten im Wert von bis zu über 1000 Euro, um damit im Internet beispielsweise bei einem Versandhandel zu bezahlen, ohne seine Kontodaten zu verraten. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte sich am Donnerstag der Leiter einer Grevesmühlener Verkaufseinrichtung auf dem Revier gemeldet. Der Mann gab an, dass am Vormittag ungewöhnlich viele ältere Menschen diese Prepaid-Karten gekauft oder es zumindest versucht hätten. Auffällig dabei waren die hohen Summen, die die Senioren dabei ausgaben. Der Marktleiter wies seine Kunden auf die Möglichkeit hin, dass diese gegebenenfalls Trickbetrügern zum Opfer gefallen sein könnten. Ein älterer Herr hätte daraufhin Abstand vom Kauf der Karten genommen und geäußert, dass er die Telecash-Karten im Zusammenhang mit einem ihm versprochenen Geldgewinn erstehen wollte. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere dieser Fälle in der Region gegeben. Das Problem dabei, sobald die Käufer dem vermeintlichen Verkäufer den Code der erworbenen Karten übermitteln, ist das Guthaben und damit das Geld weg.

Von Michael Prochnow