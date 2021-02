Mit Yellowbrick hat die Stadt Grevesmühlen einen Anbieter eingekauft, der die Park App in der Innenstadt betreibt. Doch in den ersten Tagen gab es nicht nur technische Probleme, sondern auch Kritik der Autofahrer. Denn in den umliegenden Städten werden andere Systeme genutzt, so dass Autofahrer gleich mehrere Apps herunterladen müssen.