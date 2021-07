Grevesmühlen

Die Baubranche, auch in Nordwestmecklenburg, stöhnt unter der Verteuerung von Baustoffen, unter anderem die Preise für Bauholz sind um das Dreifache gestiegen. Eine Dachlatte zum Bespiel kostete früher um die 90 Cent, heute ist sie für um die drei Euro zu haben. Das hat Auswirkungen auf Planung und Kosten von Bauprojekten.

Doch wie sieht es auf der anderen Seite aus, dort wo der Rohstoff Holz entsteht, in den Wäldern? Profitieren Waldbesitzer vom Anzug der Preise? Oder sind es nur die Sägewerke und Holzhändler, wie es derzeit oft mit vorwurfsvollem Unterton zu hören ist?

Wer die Komplexität der Realität um den Rohstoff Holz, seine derzeitige Verknappung und Verteuerung verstehen will, unterhält sich am besten mit einem Waldbesitzer, der sich genau mit der Materie auskennt.

Waldbesitzer nimmt Sägewerke in Schutz

Franz-Sales Fröhlich (71) hat sich schon von Kindesbeinen an mit dem Thema Wald beschäftigt. Seine Familie besaß einen Gutshof, zum dem auch Wald gehörte. Seit 2005 ist Fröhlich, der inzwischen auch in Nordwestmecklenburg lebt, Besitzer von 200 Hektar Wald in der Nähe von Veelböken und Goddin. Der Forstfachmann, der viele Jahre Kreisforstdirektor im Herzogtum Lauenburg war, hat den Wald von der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) gekauft.

BVVG Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) ist ein bundeseigenes Unternehmen und erfüllt den gesetzlichen Auftrag, die ehemals volkseigenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen der DDR bis zum Jahr 2030 zu privatisieren. Wer seine Betriebsflächen erweitern und Acker- und Grünland erwerben oder pachten will, sollte sich auf der Webseite der BVVG einmal umsehen.

Fröhlich hält nicht viel davon, auf die Sägewerke als Schuldige der Situation einzuhauen. „Sicher, die Säger haben nun für ein paar Monate ein gutes Geschäft, vor allen Dingen im Export gemacht. Aber das ist Marktwirtschaft und es ist vollkommen normal, dass niemand ein gutes Geschäft ausschlägt, das er machen kann.“

Nordwestmecklenburger Waldbesitzer Franz-Sales Fröhlich Quelle: Joachim Strunk

Die Rolle des Borkenkäfers

Der Waldbesitzer erläutert einige der Ursachen, die zur derzeitigen Situation auf dem Bauholzmarkt in Deutschland geführt haben. Da sind zum einen die trockenen Sommer der Jahre 2018/19, die einen hohen Schaden unter Fichten, aber nicht nur bei ihnen angerichtet haben. „Auch andere Bäume sind davon betroffen, zum Beispiel die Eschen, die an einem eingeschleppten Pilz leiden“, sagt Fröhlich.

Fichten sind es jedoch, die vor allen Dingen für die Baubranche wichtig sind, weil aus ihnen Bauholz entsteht. In den Jahren 2018 und 2019 fiel so viel schadhaftes Fichtenholz an, unter anderem durch den durch die Hitze begünstigten Borkenkäferbefall, dass es eine Schwemme von minderwertigem Fichtenholz gab. Das die Waldbesitzer nur zu sehr niedrigen Preisen loswurden.

Weniger Frischholz-Einschlag

Dann kamen mehrere Dinge zusammen, zum einen verstärkte sich Nachfrage nach Holz in China und den USA, zum anderen mussten Sägewerke und Holzhändler all das viele Holz irgendwie loswerden. „Die Säger wussten einfach nicht mehr wohin damit, also ab damit in den Export“, sagt Fröhlich. Die Pandemie brach aus mit ihren vielfältigen Auswirkungen. Die Nachfrage nach Bauholz unter anderem in den USA und China stieg weiter.

Weil so viele Waldbesitzer so viele ihrer schadhaften Fichten in den Trockenjahren für nur wenig Geld veräußern mussten, schlugen sie im Folgejahr weniger frische Fichten. „Die Preise für Fichtenholz sind extrem gefallen, von einst 92 bis 95 Euro für einen Festmeter frisches Rundholz auf nur noch 40 bis 45 Euro“, erklärt Fröhlich. Er zumindest wollte, sagt er, sein gutes, schadfreies Fichtenholz, das er mit hohem Arbeitsaufwand vor dem Borkenkäfer gerettet hatte, nicht für diesen niedrigen Preis veräußern.

Das taten offenbar auch viele andere Waldbesitzer nicht, sodass auf einmal wieder eine Verknappung an Fichtenholz entstand. Im Mai dieses Jahres kam, so Fröhlich, plötzlich der Hilferuf aus den Sägewerken. „Auf einmal wurde frisches Fichtenholz dringend gesucht.“ Doch Fichte wird im November und Dezember geschlagen, nicht im Mai, sagt Fröhlich.

Bautätigkeit stieg weltweit an

Zur Verknappung von Bauholz hat aber nicht nur der steigende Export und das nun fehlende Frischholz, sondern auch die rege Bautätigkeit in Deutschland mit beigetragen, die schon vor Corona an Fahrt aufgenommen hat. Die Pandemie befeuerte das Geschehen auf dem Baumarkt auch hierzulande immer weiter. Die Anfrage nach Baustoffen, unter anderem Bauholz, stieg immer weiter.

Ein Sägewerk-Betreiber aus Nordwestmecklenburg, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist der Ansicht, dass auch die Handwerker selbst mit ihren Panikkäufen zur Verknappung und Verteuerung von Bauholz beigetragen hätten. „Da reichte dann schon die Nachricht, dass die USA vermehrt Holz aus dem Markt zieht, um selbst loszulaufen und die Lager vollzupacken“, sagt er.

Wahre Herausforderung ist die Erhaltung des Waldes

Waldbesitzer Franz-Sales Fröhlich hält die Preisverwerfungen, die entstanden sind, nicht für das größte Problem. „Das ist vorübergehend und wird sich wieder regulieren.“ Er fordert, dass die Preise für Frischholz wieder steigen müssen. „Auch wenn wir Waldbesitzer in diesem Herbst bei den Verhandlungen mit unseren Abnehmern nicht auf das frühere Niveau zurückgelangen werden, aber auch wir müssen an diesem Punkt wieder höhere Preise verlangen. Aus Nachhaltigkeitsgründen.“

Die wahre Herausforderung für deutsche Waldbesitzer, so Fröhlich, sei die Erhaltung des Waldes. „Die klimatischen Veränderungen stellen uns vor herausfordernde Probleme, die wir nur mit noch mehr Einsatz und Engagement für unsere Wälder lösen können.“ Dabei appelliert er an seine Kollegen, die Mit-Waldbesitzer: „Achtet noch besser auf den Wald. Schädlingsbekämpfung, nicht mit Gift, sondern mit anderen natürlichen Maßnahmen, wie dem Auslegen von Fangbäumen für Borkenkäfer, ein Verfahren, das im Grunde jeder Waldbesitzer kennen sollte und durchführen kann, beginnt dann, wenn der Wald noch grün ist.“

Von Annett Meinke