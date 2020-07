Projektchef im OZ-Interview: So geht es weiter mit der Boltenhagener Dünenpromenade

Nach der Entlassung der Kurdirektorin Claudia Hörl läuft die Arbeit der Kurverwaltung weiter. Priorität war zunächst, die Verwaltung handlungsfähig zu machen. Katleen Herr hat als Stellvertreterin nun die Hauptverantwortung. Im Marketing wird sie von Franziska Broese unterstützt.

„Gemeinsam arbeiten wir eng zusammen. Ich tausche mich regelmäßiger mit den Mitarbeitern der Kurverwaltung und des Bauhofs aus“, erläutert Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki und ergänzt: „ Herr Rappen hält uns hier als Sonderbeauftragter den Rücken hinsichtlich Dünenpromenade frei. Auch die breite Unterstützung des Hauptausschusses ist uns sicher, um notwendige Umstrukturierungen einzuleiten.“

In den vergangenen Wochen sei einiges auf den Weg gebracht worden. So habe es eine Rundmail an Vermieter mit den aktuellen Corona-Richtlinien gegeben. „Hier steht seitens der Gäste und Gastgeber das Telefon nicht still“, so Wardecki. Außerdem sei ein Konzept für Veranstaltungen auf der Festwiese in enger Abstimmung mit dem Amt und dem Landkreis erarbeitet worden. Ausstellungen wurden geplant und Fotoshootings für das Urlaubsmagazin 2021 mit Bildern und Filmen realisiert.