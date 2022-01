Prokuristin der Deponie in Selmsdorf: „Motivation ist der Umweltschutz für die Region“

Selmsdorf

Caroline Kobel wohnt gerne in Nordwestmecklenburg. Auf die Frage was ihr hier gefällt, antwortet sie: „Die Ostseenähe, die Natur, die schönen Landschaften.“ Seit 2012 arbeitet Caroline Kobel in Selmsdorf für den Betreiber der Deponie Ihlenberg, die landeseigene Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG). Sie leitet dort die Stabsstelle Projekte. Als Prokuristin darf sie den Geschäftsführer Henry Forster unterstützen und im Tagesgeschäft vertreten. Sie ist berechtigt, alle Rechtshandlungen zuvornehmen, die sich aus dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens ergeben.

Was motiviert die 47-Jährige, die im Klützer Winkel wohnt? „Motivation ist der Umweltschutz für die Region.“ Dann nennt Caroline Kobel den „interdisziplinären Gedanken“, die innovativen Möglichkeiten der Energieversorgung und die Menschen, mit denen sie zu tun hat. Die IAG ist mit 130 Angestellten einer der größten Arbeitgeber in Nordwestmecklenburg.

Von Jürgen Lenz