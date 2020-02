Boltenhagen

Schauspieler, Vater und Unternehmer – Rocco Stark hat eine ganze Menge Aufgaben. Und trotzdem noch Zeit, um mit Freunden und Bekannten zu feiern. So geschehen am Sonnabend in Boltenhagen bei der Neueröffnung seiner Boutique an der Ostseeallee in Boltenhagen. Atelier 12 ist nicht nur größer und moderner geworden, es gibt inzwischen auch ein Haarstudio dort. Mit Manuela Koch gibt es nun neben ausgewählten Klamotten auch alles rund um das Thema Haare in dem Geschäft an der Hauptstraße. „Gedacht war das ursprünglich alles ein wenig anders“, sagt der 33-Jährige, der in diesem Jahr auch wieder beim Piraten Open Air in Grevesmühlen mitmischt. „Aber nur weil die Beziehung vorbei ist, heißt das ja nicht, dass ich die Pläne über den Haufen werfen muss. Ich musste mir nur eine neue Friseurin suchen.“ Und das hat geklappt.

Friseurmeisterin aus Boltenhagen ist mit im Atelier 12

Manuela Koch betreibt seit 20 Jahren einen Friseursalon in Boltenhagen, nun ist sie umgezogen mit ihren Mitarbeiterinnen ins Atelier 12 von Rocco Stark. Quelle: Michael Prochnow

Manuela Koch stammt ursprünglich aus Güstrow und betreibt seit 20 Jahren einen Salon in Boltenhagen. „Als das Angebot von Rocco kam, musste ich nicht lange überlegen. Solche Konzepte gibt es in anderen Städten auch, sie funktionieren gut und deshalb bin ich jetzt mit meinen Leuten hier“, betont die Unternehmerin. Respekt vor den Promis auf ihrem Stuhl? „Nein, wir sehen ja an Rocco, dass das auch ganz normale Leute sind. Und seitdem die Piraten in Grevesmühlen spielen und einige von ihnen in der Saison im Ostseebad wohnen, haben wir schon den einen oder anderen bekannten Namen hier gehabt. Alles kein Problem.“

Stürmische Eröffnung am Sonnabend

Rocco Stark hat in Boltenhagen seine erweiterte Boutique, Atelier 12, neu eröffnet. Quelle: Michael Prochnow

Ein kleines Problem war zur Eröffnung allenfalls der Sturm, der Boltenhagen am Sonnabend durchschüttelte. Die Luftballons vor dem Atelier 12 jedenfalls waren innerhalb kürzester Zeit verschwunden, die Stühle und Kissen vor der Tür musste der 33-jährige Unternehmer auch mehrfach wieder einfangen. Doch an der Laune des Inhabers und der Gäste änderte das nichts. Lediglich die schlechte Internetverbindung sorgte für etwas Stress. Einen Monat hatten die Umbauten in Anspruch genommen. „Der Laden ist jetzt größer, und mit dem Salon haben wir ein extra Angebot für die Kunden“, freut sich Rocco Stark, der nach wie vor nach einem Wohnhaus in Boltenhagen sucht. „Ich versuche schon jeden Tag selbst im Laden zu sein, das ist mir wichtig, auch den Kontakt zu den Kunden zu haben.“ Zeit war auch am Sonnabend das Problem, denn am Abend hatte der Vater einer Tochter noch einen Termin in Berlin. „Ich muss noch zu einer Gala, das gehört eben auch dazu, auch wenn es stressig ist.“

Jeden Tag joggt er zwölf Kilometer

Deshalb entspannt er sich inzwischen beim Laufen. Zwölf Kilometer am Tag joggt er durch das Ostseebad, wenn die Zeit es zulässt. „Durch den Mariannenweg um den Urwald herum, das ist eine wunderbare Strecke.“ Neben Sport achtet er auf die Ernährung, und inzwischen auch auf den Muskelaufbau. Denn: „Beim Piraten Open Air im Sommer muss ich natürlich gut aussehen auf der Bühne“, sagt er lächelnd. Den weiblichen Fans wird’s auf jeden Fall gefallen.

Farbenfrohe Drucke an den Wänden

Sarina Wiepcke, 22, aus Lübeck, hat die Boutique von Rocco Stark mit ihren Arbeiten ausgestattet. Quelle: Michael Prochnow

Apropos gefallen: Die Boutique präsentiert sich inzwischen auch als kleine Ausstellung. Sarina Wiepcke heißt die Künstlerin, die für die farbenprächtigen und beeindruckenden Drucke und Grafiken an den Wänden verantwortlich ist. Durch Zufall hatten sich Rocco Stark und die 22-Jährige aus Lübeck kennengelernt, die mitten im Studium zur Grafikerin steckt. Am Tablet entwirft die junge Frau faszinierende Bilder, die in beliebiger Größe ausgedruckt und aufgestellt werden können. „Ich hatte schon als Kind Spaß am Malen, und inzwischen habe ich eine Form gefunden, die mir am besten liegt“, erzählt Sarina Wiepcke. Wer Interesse hat, die junge Künstlerin bearbeitet auf Wunsch auch private Fotos und Motive.

Vom Industriemechaniker zum Schauspieler Rocco Stark wurde am 27. Mai 1986 geboren. Größere Bekanntheit erlangte Stark 2010 als Hauptdarsteller der Seifenoper Hand aufs Herz sowie 2012 durch seine Teilnahme an der RTL-Fernsehsendung „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, 2012 spielte er das erste Mal beim Piraten Open Air in Grevesmühlen mit, in dieser Saison ist er wieder mit an Bord, zusammen mit Anouschka Renzi. Starks Eltern, der Schauspieler Uwe Ochsenknecht und die Künstlerin Rosana della Porta, trennten sich, als er vier Jahre alt war. Er wuchs bei seiner Mutter auf. Seine Halbgeschwister sind Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Jimi Blue Ochsenknecht sowie Cheyenne Savannah Ochsenknecht. Stark ist ausgebildeter Industriemechaniker. Er besuchte von 2006 bis 2007 die Berufsfachschule Schauspiel München. Von 2008 bis 2010 folgte eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule München Film Akademie. Außerdem erhielt er privaten Schauspielunterricht.

