Vor gut einem Jahr drehte ein großes Filmteam den Psychothriller „Tödliche Gier“ in Proseken. Die Kirche und das Pfarrhaus waren vier Wochen lang Szenerie für die Geschichte um eine Pastorenfamilie, die von drei ausgebrochenen Sträflingen als Geiseln genommen wird und versucht, dieser gefährlichen Situation zu entkommen. Ob es ihr gelingt, ist am Mittwoch, dem 24. Februar, ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

„Auf den Sendetermin haben wir schon lange gewartet“, sagt Pastorin Anne Hala. „Alle sind schon ganz gespannt. Der Film ist ja zu neunzig Prozent bei uns entstanden.“ Im November/Dezember 2019 war die Kirchengemeinde Proseken-Hohenkirchen Gastgeber für fast 40 Fernsehleute vor und hinter der Kamera. „Das war spannend und auch ziemlich verrückt, weil uns ein so großes Team sozusagen belagert hat. Da war schon Betrieb. Ein paar Veranstaltungen mussten wir tatsächlich outsourcen“, erzählt die Pastorin.

Eine Filmszene vor der Kirche in Proseken. In der Mitte Harald Krassnitzer als Pfarrer Bahnert, links Dieter Borchardt als einer der Gangster. Quelle: privat

Das Gemeindebüro und ihr Pfarramtsbüro mussten frei bleiben, um hier arbeiten zu können. Für die Dreharbeiten wurden die Gemeinderäume im Erdgeschoss des Pfarrhauses genutzt. „Da kam Wochen vorher ein Team, das hat alles auf den Kopf gestellt und umgekrempelt. Unsere Pfarrräume wurden verwandelt, dass man sie eigentlich gar nicht wiedererkennt“, berichtet Anne Hala. Die Prosekener werden also sehr genau hinschauen müssen. Eine andere Tapete wurde angebracht, mit Dingen dekoriert, Oberflächen in der Küche wurden überklebt, komplette Einrichtungen geliefert. „All dies ergab ein ganz anderes Bild: ganz dunkel war’s, Tausende Bücher und überall Kreuze. Eine Inszenierung halt“, sagt die Pastorin. „Es wird eigentlich ein Pfarrbild dargestellt, das nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich lebe privat nicht so.“

Die Fernsehleute seien „total nett“ gewesen, gar nicht abgehoben, aber Künstler eben. „Wir haben uns oft getroffen und unterhalten, was uns so bewegt, auch mal zusammen Tee getrunken und mit den Schauspielern erzählt.“ Anne Hala hat Fernsehstars wie Harald Krassnitzer kennengelernt. Der bekannte „Tatort“-Kommissar spielt in dem Thriller den Pfarrer, seine Frau Ann-Kathrin Kramer ist auch im Film seine Ehefrau und Thomas Sarbacher („Der Bozen-Krimi“) als Gangster zu erleben. „Es hatte schon etwas Familiäres“, schildert die Prosekenerin rückblickend. „Herr Krassnitzer hat mir zum Abschied noch ein paar schöne Bücher geschenkt, das war ganz reizend.“

Mit ihm hatte sie auch lustige Begebenheiten. „Er kommt mir im Talar entgegen als Film-Pastor und ich natürlich ohne Talar, weil ich unterwegs war“, erzählt sie eine Episode, „und sagt dann zum Gruß: Gelobt sei Jesus Christus.“ Als schöne Erfahrung habe sie empfunden, dass die Fernsehleute „uns als Kirchengemeinde erleben. Für die war es genauso spannend. Ich hatte das Gefühl, die stellen uns vielmehr Fragen als wir ihnen.“

Pastorin Anne Hala in ihrem Pfarramtsbüro: „Alle sind schon ganz gespannt. Der Film ist ja zu neunzig Prozent bei uns in Proseken entstanden.“ Quelle: Haike Werfel

Es sei manchmal aber auch sehr anstrengend gewesen, erinnert sich die Pastorin und gibt eine typische Situation wieder: „Klar, es musste still sein, wenn gedreht wurde, dann durfte es auch nicht klingeln. Ich habe zum Beispiel die Dienstbesprechung in meine Wohnung gegenüber verlegt. Als ich etwas aus meinem Büro holen musste, stand plötzlich ein Einsatzkommando der Polizei schwer bewaffnet vor mir.“

Manchmal sei sie gar nicht aus ihrem Büro herausgekommen, weil gedreht wurde. „Ich kannte dann schon die ganzen Kommandos und wusste: Okay, jetzt ist abgedreht, jetzt kann ich schnell mal ins andere Büro.“ Wenn Gemeindeglieder kamen, dann wurden sie erstmal befragt, ob man sie reinlassen könne.

Oder der ganze Hof stand voll mit Spurensicherung, Polizei, Krankenwagen. Viele Dorfbewohner haben nachgefragt, was hier los sei. Sie konnten auch nicht jederzeit kommen. Denn die Dreharbeiten wurden abgeschirmt, die Straßen waren manchmal gesperrt. „Aber grundsätzlich war es ein schönes Ereignis für Proseken“, resümiert Pastorin Hala. Einige Dorfbewohner hätten sich Autogrammkarten gewünscht und auch erhalten, weiß sie. „Man kriegt mal mit, wer alles bei solch einer Filmproduktion dazu gehört, die Leute, die Maske machen, die Kostüm machen, die für die Beleuchtung und die ganzen Stromsachen zuständig sind. Ein Riesenaufwand für einen Film, der eigentlich überschaubar ist mit seinen Szenen und auch personell.“

Kurz zum Inhalt: Die drei aus einem Gefängnis ausgebrochenen Gangster wissen, dass ihr verstorbener Komplize in einer Kirche die millionenschwere Beute aus einem Diamantenraub versteckt hat. Sie haben keine Ahnung, wo genau. So zwingen sie die Familie des Pastors, bei der Suche zu helfen. Der ahnt, dass die Verbrecher kurzen Prozess machen werden, wenn sie die Beute gefunden haben. Drehbuchautor und Regisseur Thorsten Näter hat einen Thriller gedreht, in dem das Grauen in ein Provinzidyll einbricht. Bildgestaltung, Musik und vor allem das gut besetzte Ensemble fesseln 90 Minuten lang, so die Filmkritik.

Aufnahmen erfolgten unter anderem auch auf dem Friedhof Proseken, in der Gaststätte „Aldino“, die als Polizeistation diente, im Gewölbekeller der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar, in einer Apotheke in Schwaan, in der Strafvollzugsanstalt in Kiel und auf einem Lagerplatz in Grevesmühlen.

Auch auf dem Friedhof in Proseken wurde für den Thriller gedreht. Quelle: privat

