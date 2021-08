Protest gegen Lärm und Dreck: Was Anlieger in Grevesmühlen jetzt fordern

Grevesmühlen

Die Fenster sind mehrfach verglast, doch der Verkehrslärm dringt trotzdem ins Wohnzimmer, wo Anwohner der Mühlenstraße in Grevesmühlen sitzen. Ein gemeinsames Problem hat sie zusammengeführt: immer mehr Verkehr, immer mehr Belästigung durch Lärm und Schmutz.

„Es ist in den letzten zwei Jahren wirklich extrem geworden“, berichtet Rolf Sczepaniak. Andere Anwohner stimmen ihm zu. Einer sagt: „Es ist unerträglich.“

Vor zwei Jahren waren Anlieger der Mühlenstraße bei Bürgermeister Lars Prahler. Rolf Sczepaniak sagt: „Das Ergebnis sieht man.“ Zu sehen sind Tempo-30-Schilder. Sie gelten für ein kurzes Ende der Mühlenstraße und die anschließende Straße Am Lustgarten. Zu sehen ist auch eine elektronische Anzeigetafel, die die Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Tempo-30-Bereich für jedermann sichtbar macht.

59 km/h bei erlaubten 30

Wer zehn Minuten neben der Straße steht und auf die Anzeigetafel blickt, bemerkt, dass viele Autofahrer schneller unterwegs sind als erlaubt. Rekord in der kurzen Zeit: 59 km/h. Das deckt sich mit den Auskünften von Anliegern. Einer sagt: „An die Geschwindigkeitsbegrenzung hält sich niemand.“ Selbst viele Berufskraftfahrer seien hier zu schnell unterwegs – auch im größten Teil der Mühlenstraße, in dem Tempo 50 erlaubt ist. Eine Anliegerin fordert: In ganz Grevesmühlen solle Höchsttempo 30 gelten. „Da sollte man etwas tun.“

Menschen in der Mühlenstraße sehen besonders ältere Mitbürger und Kinder in Gefahr. Viele denken auch an ihre Häuser, die direkt an der Straße stehen, und an den Schwerlastverkehr, der den Gebäuden schade. Er sorgt auch dafür, dass sich Geschirr in den Schränken bewegt.

Anwohner fordern: Weniger Schwerlastverkehr

Rolf Sczepaniak erklärt: „Wir haben unsere Häuser über zwei Staatssysteme mit sehr viel Liebe, Geld und Einsatz erhalten. Es kann nicht sein, dass Eigentum so stark beschädigt wird.“ Er sei froh, dass die Gebäude auf Felssteinen stehen. Mit gemauertem Fundament wären die Schäden noch größer.

Aber auch die Straße ist nach Ansicht von Anliegern nicht für die heutige Belastung ausgelegt. Niemand habe etwas dagegen, dass hier Linienbusse fahren, aber warum auch immer wieder Betontransporte und viel landwirtschaftlicher Verkehr? Es sei doch mit viel Steuergeld eine Umgehungsstraße gebaut worden.

Stadt sagt: Wir können nur anregen

Was also tun? Anlieger fordern durchgehend Tempo 30, eventuell mit dem Hinweis „Lärmschutz“ wie in manch anderen Städten sowie Geschwindigkeitskontrollen zu unterschiedlichen Zeiten und die Beschränkung des Schwerlastverkehrs auf Busse und Lieferverkehr mit dem Ziel Mühlenstraße oder anderer nahegelegener Straßen.

Die Stadt Grevesmühlen erklärt auf Anfrage, sie könne nur anregend tätig sein, weil die Mühlenstraße eine Landesstraße ist. Straßenbauamt und Landkreis seien letztlich die Entscheidungsträger. Die Mühlenstraße diene dient als Hauptverkehrsstraße, so dass nur in begründeten Einzelfällen wie zum Beispiel vor Kitas und Schulen weitergehende Einschränkungen vorgenommen werden. „Dies hatten wir in der Mühlenstraße im Bereich des Lustgartens vor zwei Jahren angeregt und dies ist auch aufgegriffen worden“, so die Stadt in ihrer Stellungnahme.

Ab 1. September wieder Schulwegbegleiterin

Anwohnerin Monika Paese macht auf ein weiteres Problem aufmerksam. Neulich beobachtete sie, wie jemand über den Fußgängerüberweg an der Ecke Mühlenstraße/Am Lustgarten/Rosa-Luxemburg-Straße fuhr, obwohl das Ampellicht rot leuchtete und neben einer Schulwegbegleiterin und einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch eine Polizistin vor Ort waren. Monika Paese berichtet: „Die Schulwegbegleiterin setzte sich massiv zur Wehr.“

Der Förderverein der Grundschule Fritz Reuter beschäftigt seit sieben Jahren immer wieder einen Schulwegbegleiter. Die Stelle ist derzeit frei, aber der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks erklärt: „Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Förderverein eine engagierte Frau gefunden, die die Aufgabe übernimmt.“ Schule und Verein seien froh, dass sie den Service für mehr Sicherheit nach kurzer Pause wieder anbieten können. Ralf Bendiks berichtet: „Wir haben in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht.“ Am 1. September wird die neue Schulwegbegleiterin anfangen.

Die Ampelkreuzung an der Ecke Mühlenstraße/Rosa-Luxemburg-Straße/Am Lustgarten beschäftigt immer wieder die Schulwegbegleiter, Lehrer und Mitglieder des Fördervereins. Sie beobachteten bereits mehrfach, dass Autofahrer bei Rot weiterfahren. Ralf Bendiks bestätigt: „Es kommt immer wieder zu Problemen.“

