Prozess wegen Missbrauchs eines Mädchens aus Schönberg: „Er ist ein Pädophiler“

Schwerin

Zum Abschluss der Hauptverhandlung gab Ramona Strohm, Gutachterin und Chefärztin der Forensischen Psychiatrie Ueckermünde, einen Einblick in die Psyche von Michael E., die Medizinerin hatte den gesamten Prozess verfolgt und sich anhand der Aktenlage ein Bild von dem 47-Jährigen gemacht. Dass der Angeklagte nur ausweichend auf ihre Fragen antwortete, änderte nichts an der Einschätzung, die sie dem Gericht vermittelte.

Urteil im Prozess: Sechs Jahre Haft für Missbrauch eines Mädchens aus Schönberg: „Bereut er seine Taten tatsächlich?“

„Er ist ein Pädophiler“, lautet ihr Fazit. Und: „Das entwickelt man nicht einfach so, wenn die Partnerschaft nicht läuft. Die Erfahrung sagt, dass sich eine intensive Neigung zur Pädophilie mit der Pubertät zeigt.“

Nackt mit der Nichte in der Badewanne

E. selbst hatte im Prozess mehrfach erklärt, dass er eine völlig normale Sexualität ausgelebt habe. Auf die Frage des Gerichts, wann er seine Neigungen zu Kindern beziehungsweise sehr jungen Mädchen bemerkt habe, antwortete er nicht. Allerdings gibt es mehrere Vorfälle aus den vergangenen Jahren, die Gericht, Staatsanwaltschaft und die Gutachterin aufmerksam werden ließen.

Der Angeklagte Michael E. im Landgericht Schwerin Quelle: Michael Prochnow

Unter anderem hatte die Nichte des Angeklagten, die nach eigenen Angaben seit vielen Jahren eine sehr enge Beziehung zu Michael E. führte,im Zeugenstand davon berichtet, dass sie als Kind mit ihrem Onkel nackt in er Badewanne gesessen und sie auf seine Aufforderung hin sein Glied berührt habe, später hätten sie nackt im Bett gerangelt. Sie habe sich nichts dabei gedacht, wie alt sie damals genau gewesen sei, daran könne sie sich nicht mehr erinnern.

Inzest ist noch einmal eine andere Schwelle

Für Ramona Strohm gehört dieses Ereignis in das Krankheitsbild eines Pädophilen. „Es ist sehr gut möglich, dass er sich danach zurückgehalten hat in der Familie.“ E. habe stets bewusst gehandelt und durchaus einschätzen können, dass sein Handeln nicht rechtens sei.

Seine Lebensgefährtin hatte ihn im Laufe des Prozesses gefragt, ob er auch die gemeinsame Tochter angefasst habe. „Du glaubt doch nicht wirklich, dass ich ihr das antun könnte“, antwortete der Angeklagte darauf. Das könne durchaus wahr sein, so Ramona Strohm. Denn: „Inzest ist eben noch eine andere Schwelle.“ Das Opfer wurde schließlich die Freundin der Tochter.

Auf Mädchen fixiert

Dass er eindeutig pädophil sei, würden auch die vielen Details zeigen, die in dem Verfahren offengelegt wurden. Denn nichts sei einfach zufällig passiert. „Er hat die Taten von langer Hand vorbereitet, die Bilder und Videos gesammelt und gespeichert.“ Neben den Videos und Fotos, die ihn bei seinen Taten mit dem Opfer zeigen, fanden die Ermittler auch etliche Fotos von anderen Kindern. „Aber nur sehr wenige Fotos von Jungs, die Fotos sind wahrscheinlich unbewusst dazwischengeraten. Ich glaube, dass er auf Mädchen fixiert ist.“

Briefe an die Mutter und die Ex aus der U-Haft

In zwei Briefen, die Michael E. an seine Mutter und seine Lebensgefährtin, die sich inzwischen von ihm getrennt hat, aus der Untersuchungshaft geschrieben hat, und die im Gerichtssaal verlesen wurden, versucht er seine Taten teilweise zu rechtfertigen. Zwar schreibt er, dass er „Scheiße gebaut hat“, aber er habe nie jemanden gezwungen. Stattdessen habe er Nähe gesucht, die er – so schildert er es im Brief an seine Mutter – bei seiner Lebensgefährtin nicht gefunden habe. „Ich hätte mich früher von ihr trennen sollen.“ Die Aussage seiner Nichte sei gelogen, schreibt er weiter. „Ich bin kein schlechter Mensch, ich bin da in etwas reingeraten.“

Für das Gericht ist die Frage entscheidend, wie gefährlich die Neigung von Michael E. langfristig sei. „Unbehandelt wächst die Gefahr, dass er sich in die Tasche lügt und sich irgendwann selbst die Erlaubnis gibt, sich etwas zu gönnen“, formuliert die Psychiaterin die Antwort. „Die Neigung bleibt.“ Der 47-Jährige hatte am letzten Verhandlungstag über seinen Anwalt angekündigt, sich einer Therapie zu stellen.

Von Michael Prochnow