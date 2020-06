Schönberg

Finn Kleinschmidt war der Erste, der am Sonnabend ins immerhin 19 Grad frische Wasser des Schönberger Badeteichs sprang. Kalt? „Ach woher denn, das macht Spaß, ich friere nicht.“ Kurz zuvor hatte das Freibad seine Türen geöffnet. Dabei stand lange Zeit ein großes Fragezeichen über der Saison 2020. Die Corona-Krise und ihre drastischen Einschränkungen hatten unter anderem Frei- und Schwimmbäder schwer getroffen. Doch inzwischen sind die Regelungen gelockert worden. „Und die Auflagen halten wir ein“, sagt Michael Heinze, der Vorsitzende des Schönberger Badeteichvereins. „Es gibt zum Glück keine Beschränkungen mehr was die Besucherzahl betrifft, die Gäste müssen Abstand halten, es gibt Hygieneregeln, die wir einhalten. Das ist alles kein großes Problem.“ Am Eingang werden die Besucher geleitet, es gibt einen separaten Ausgang, an der Kasse sind Acrylglasscheiben.

Fast ideale Bedingungen herrschten am Sonnabend. Quelle: Prochnow

Zufrieden ist auch Fred Hauser, der Hausmeister des Badeteichs. Der hat in den vergangenen Wochen zusammen mit den Vereinsmitglieder kräftig angepackt, um den Saisonbeginn pünktlich über die Bühne zu bringen. Das Kiesbett im Schwimmbecken wurde teilweise erneuert, der Rasen im Freibad hat Golfplatz-Qualität, die ganze Anlage präsentierte sich zur Eröffnung in einem prächtigen Zustand. Ebenso wie die natürliche Kläranlage des Badeteichs, die sich neben und hinter dem Hauptgebäude verbirgt, dort sorgen mehrere Becken und Tausende Schilfpflanzen dafür, dass das Trinkwasser in einem natürlichen Kreislauf gereinigt wird. „Das funktioniert nach wie vor sehr gut“, so Michael Heinze. Die Messwerte seien sehr gut.

Zwar hielt sich die Zahl der Gäste zur Eröffnung in Grenzen, doch das lag wahrscheinlich eher an den Wetterprognosen, die für den Sonnabend eher düstere Aussichten vorhergesagt hatten. Doch statt kühlen Temperaturen und Dauerregen, herrschten zur Eröffnung mehr als 20 Grad und trockenes Wetter. Geöffnet ist das Freibad in den Sommerferien von 10 bis 19 Uhr, Kinder und Jugendliche zahlen einen Euro, Erwachsene drei Euro Eintritt.

Der Blick über den Badeteich in Schönberg. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow