Putins Krieg: Hochschwangere Ukrainerin rettet sich vor Geburt ihrer Zwillinge nach Wohlenberg

Die 42-jährige Frau aus der Ukraine trägt zwei Mädchen unter ihrem Herzen. Hochschwanger floh sie vor dem Krieg, um ihr Leben zu retten und das der ungeborenen Kinder. Nach einem Tag erreichte sie eine Grenzstadt in Polen. Hier traf sie auf eine Gruppe aus Nordwestmecklenburg. Die Fremden nahmen sie mit nach Deutschland, in Sicherheit. Nun wohnt Halyna Bychko in Wohlenberg. Sie ist im Feriendorf der Familie Bley an der Ostsee untergekommen. Nach der Flucht hilft ihr ein neuer Verein: „Familiäre integrative Soforthilfe (Fish).“

Vereinsmitglieder haben Halyna Bychko zum Gynäkologen in Grevesmühlen gefahren – und zum Krankenhaus, wo sie sich den Kreißsaal angesehen hat. Ein Arzt wird am Montag die Geburt ihrer Zwillinge einleiten. Dann bringt Halyna Bychko die beiden Mädchen zur Welt – fern der vertrauten Heimat nahe Kiew, fern des Krieges, in dem jeden Tag Hunderte Menschen sterben.

Ihren Sohn musste sie in der Ukraine zurücklassen. Er ist achtzehneinhalb Jahre alt. Damit gehört er zu den erwachsenen Männern, die das Land nicht verlassen dürfen. Die 23-jährige Tochter kam in Polen unter. Ihren zwölf Jahre alten Sohn hat Halyna Bychko mit nach Wohlenberg genommen. Er würde gerne eine Schule besuchen. Vielleicht gelingt auch das den Mitgliedern und Unterstützern des neuen Vereins Fish. „Es geht um die Integration: Schule, Arbeit, Kinderbetreuung“, erklärt Steve Stachow, der eine Werkstatt in Grevesmühlen betreibt.

Neuer Verein betreut über 150 Geflüchtete aus der Ukraine

Unternehmer wie er haben den Verein Fish gegründet. Vorher fuhren sie viermal nach Przemyśl, einer Stadt westlich der polnisch-ukrainischen Grenze. Auf dem Hinweg nahmen sie Hilfsgüter mit, auf der Rücktour fuhren sie Geflüchtete nach Nordwestmecklenburg. „Die Situation hat sich verändert“, sagt Thomas Moll, Inhaber eines Pflegedienstes. Mittlerweile gebe es in Polen Strukturen für die Aufnahme von Geflüchteten und ihren Transport. „Jetzt geht es darum, hier in Nordwestmecklenburg Strukturen zu schaffen.“ Mitglieder und Unterstützer des neuen Vereins betreuen mehr als 150 Geflüchtete – fast ausschließlich Frauen und Kinder. 68 wohnen im Feriendorf an der Ostsee, 63 auf dem Ferienhof in Klütz, weitere 20 in kleineren Privatunterkünften in Nordwestmecklenburg.

Was den Helfern besonders am Herzen liegt: Hilfe zur Selbsthilfe. Steve Stachow sagt: „Es ist am Ende eine Win-win-Situation.“

Auf Wunsch der Ukrainer: Betriebe geben Arbeit

Hilfe zur Selbsthilfe, das bedeutet in vielen Fällen: Arbeit vermitteln und geben. „Die Ukrainer wollen es auch. Sie wollen arbeiten“, sagt Friedrich Hüttner aus Schwerin. Fünfmal war der Verein bereits erfolgreich. Arbeit geben Landwirtschaftsbetriebe, der Pflegedienst Moll und der Verein selbst. Er beschäftigt eine ukrainische Psychologin. Die ehrenamtlichen Helfer aus Nordwestmecklenburg nahmen die geflüchtete Frau bei der ersten Tour mit nach Deutschland. Sie spricht sehr gut Deutsch.

Das kann auch Gennady Panov. Der Klützer stammt aus Russland und lebt seit vielen Jahren in Nordwestmecklenburg, er engagiert sich ehrenamtlich als Übersetzer.

„Wir suchen weitere Unterstützer“

Steve Stachow sagt: „Wir suchen weitere Unterstützer.“ Besonders gefragt sind Arbeitgeber. Sie könnten auch bei der Suche nach einer Wohnung helfen oder dabei, Kinder in eine Kita oder Schule zu vermitteln. Ebenso herzlich willkommen sind Sozialarbeiter. Die E-Mail-Adresse des Vereins lautet info@fish-mv.de.

Seit Wochen trägt eine Welle der Hilfsbereitschaft die Unternehmer, die jetzt den Verein gegründet haben. Steve Stachow berichtet: „Der Unterstützerkreis ist unheimlich breit. Keiner, der gefragt wurde, hat Nein gesagt.“ Anna Moll bestätigt: „Alle waren hilfsbereit.“

Medikamente für die Menschen in der Ukraine

Ein Netzwerk an Unterstützern ist entstanden. Sehr gut war die Zusammenarbeit mit einer Apothekerin. Sie besorgte über die Organisation „Apotheker ohne Grenzen“ Medikamente, die in der Ukraine dringend gebraucht werden. Die Arzneien sind im Bestimmungsland angekommen, erläutern Mitglieder des Vereins Fish.

Dann nennen sie ein weiteres Beispiel der Hilfe von vielen. Marktkauf in Grevesmühlen gab Lebensmittel, Windeln und Hygieneartikel im Wert von 1100 Euro. Vor wenigen Wochen war das noch sehr sinnvoll. Jetzt braucht der Verein keine Sachspenden mehr.

Problem für Geflüchtete: zu wenig freie Plätze in Kitas

Was den Helfern Sorge macht: Die Registrierung der Geflüchteten durch die Ausländerbehörde müsste schneller gehen, denn ohne sie bleibt den Menschen aus der Ukraine vieles verwehrt. So können sie ein Konto nur eröffnen, wenn sie einen Registrierungsnachweis vorlegen. Die Vereinsmitglieder verstehen ihre Sorge aber nicht als Kritik an der Ausländerbehörde. Anna Moll betont: „Die Mitarbeiter sind sehr bemüht.“ Der enorme Andrang und der coronabedingte Personalmangel machen der Behörde zu schaffen.

Ebenfalls schwierig: Kinder in eine Kita zu vermitteln. Es gebe in der Region zu wenige Plätze – und das nicht erst jetzt, erklärt der Verein. Schnelle Abhilfe sei nötig. Mütter, die arbeiten wollen, brauchen Betreuungsplätze.

Die ehrenamtlichen Helfer sind offen für weitere Geldspenden, die den Geflüchteten zugutekommen. Der Verein hat ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE 50 1002 0500 0001 8344 00. Eine Internetseite mit der Adresse www.fish-mv.de befindet sich im Aufbau. Sie wird in Kürze freigeschaltet.

Die Hilfe für Geflüchtete geht weiter, muss weitergehen. Menschen in Nordwestmecklenburg werden Halyna Bychko auch nach der Geburt ihrer Zwillinge unterstützen, soweit es geht. Eine Hebamme wird sich um die Frau kümmern, die am Montag vierfache Mutter sein wird.

