Grevesmühlen

Am Samstagvormittag ereignete sich ein Unfall in Grevesmühlen mit zwei Quadfahrern. Die zwei Quads sind hintereinander auf dem Grünen Weg gefahren. An der Kreuzung Wismarer Straße hatte der erste Fahrer technische Probleme an seinem Fahrzeug. Der hintere Fahrer bremste zu spät und überschlug sich mit seinem Quad. Dabei wurde der 48-jährige Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und leicht verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer in das nahe gelegene Krankenhaus. Beide Quads wurden beim Unfall beschädigt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Von OZ