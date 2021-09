Querdenker-Aufkleber auf Grevesmühlener Wahlplakaten

Grevesmühlen

Im Kreisverkehr am Bahnhof sind sie zu sehen, an der großen Kreuzung Badstüberbruch/Klützer Straße und an vielen anderen Plakaten im Grevesmühlener Stadtgebiete: Aufkleber, die Mund und Augen der Kandidaten verdecken. Auf ihnen steht: „Wir haben nur Befehle befolgt: 1945 KZ-Aufseher, 1990 Mauerschützern, 2021 Polizisten“. Auf den Aufklebern befindet sich weder ein Hinweis über den Urheber oder denjenigen, der sie dorthin geklebt hat.

Wahlplakate am Bahnhof in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Der Vergleich zwischen KZ-Aufsehern, Mauerschützen und den Polizisten, die in der Pandemie Demonstrationen von Querdenkern begleitet haben, stammt aus der Querdenker-Szene. Unter anderem wurde dieser Vergleich auch von AfD-Politikern öffentlich gemacht. Unter anderem hatte ein AfD-Schatzmeister aus Münster diese Aussagen auf Facebook geteilt. Der Vergleich taucht nach Angaben der Justizbehörden immer wieder auf Veranstaltungen auf, die sich gegen die Verordnungen im Zusammenhang mit der Covid 19-Pandemie richten.

Simone Borchardt (CDU) ist eine der Kandidatinnen, deren Plakate betroffen sind. „Wir werden unser Büro in Grevesmühlen informieren, dann werden die Aufkleber entfernt und Anzeige erstattet.“

Wahlplakate an der B 105 in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow