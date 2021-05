Grevesmühlen/Questin

Mathias Peters aus Bonnhagen will in Questin, einem Ortsteil von Grevesmühlen, Baugrundstücke anbieten. Auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche am südlichen Ausgang des Dorfes könnten vier bis fünf Grundstücke entstehen. Interessenten, so Peters, gebe es bereits für die Grundstücke.

Deshalb hat er einen Antrag bei der Stadt Grevesmühlen eingereicht, einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen, den er als Investor bezahlt. So weit, so gut. Doch im Dorf regt sich Widerstand gegen das Vorhaben.

Abstand zur Waldgrenze sorgt für Probleme

Auf der Sitzung des Bauausschusses meldeten sich zwei Familien zu Wort, die in direkter Nachbarschaft zu den künftigen Baugrundstücken leben. Helgrit Ertel gehört zu ihnen. „Die Grundstücke sind mit bis zu 5000 Quadratmetern viel größer als alles, was in der Nähe steht. Die Straße ist zu schmal für die Baufahrzeuge, der einzuhaltende Abstand zur Waldgrenze wird dazu führen, dass die Häuser deutlich hinter den anderen Gebäuden liegen würden.“ Diese und einige andere Argumente führte sie im Rahmen der Debatte zu dem Vorhaben an.

Unterstützung erhielt sie von Familie Wietzke, die ein Grundstück bewohnt, das durch seine Alleinlage einen besonderen Stellenwert besitze. Als sie Haus und Land vor einigen Jahren gekauft haben, habe man ihnen vonseiten der Stadt versichert, dass dort niemals gebaut würde. Nur deshalb hätten sie sich für das Haus entschieden damals. Bei den Wiesen, die für die Grundstücke vorgesehen seien, handele es sich zudem um ökologische Vorrangflächen, die für die Landwirtschaft als Ausgleich notwendig seien. Von den zahlreichen seltenen Tierarten, die dort lebten, ganz abgesehen.

Vor-Ort-Termin der Mitglieder des Ausschusses

Unter den Bauausschussmitgliedern gibt es zwar Verständnis für die Sorgen der Anwohner, allerdings stehe man einer Bebauung der Wiesen positiv gegenüber. Eine Entscheidung jedoch gab es nicht, stattdessen wurde der Beschluss auf die nächste Sitzung verschoben. Und: Die Mitglieder wollen sich direkt vor Ort ein Bild von der Situation machen. Erich Reppenhagen, Vorsitzender des Bauausschusses, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei dem Vor-Ort-Termin die Anwohner nicht dabei sein sollten. „Wir haben die Argumente gehört, jetzt geht es darum, dass die Mitglieder in ihrer Entscheidung frei sind und nicht beeinflusst werden.“

Von Michael Prochnow