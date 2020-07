Grevesmühlen

Die schlechte Situation des Radverkehrs in Grevesmühlen beschäftigt weiterhin die Einwohner der Stadt. Ilona Nevermann hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Sie schreibt: Ich bin selbst Autofahrerin, fahre viel Rad und bin auch als Fußgängerin unterwegs. Grevesmühlen wurde gebaut – da war an Autos und Fahrräder noch gar nicht zu denken. In der heutigen Zeit gibt es Streit um den Platz für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Wir sollten alle bedenken: Nur der Raum, der vorhanden ist, kann aufgeteilt werden.“

Und deshalb schließt sie sich den Vorschlägen anderer Grevesmühlener an, die eine Reduzierung der Parkplätze in der Innenstadt fordern. „Die Häuser können nicht weggeschoben werden, und es gibt gerade für die Innenstadt nur eine Lösung: Parkplätze für Autos nur auf einer Seite, denn die Autos sind zu breit für die Parkflächen.“ Zudem ruft sie die Verkehrsteilnehmer zu Rücksichtnahme und Umsicht auf. Und: „Es kann doch nicht so schwer sein, da eine Lösung zu finden – oder gilt immer nur die Macht des Stärkeren!?“

Bürgerentscheid blockiert die weiteren Planungen

Mit ihren Forderungen steht die Grevesmühlenerin nicht allein da. Allerdings sind der Stadtverwaltung derzeit die Hände gebunden. Der Bürgerentscheid aus dem Frühjahr 2019 ist bindend. Nachdem sich eine knappe Mehrheit der Wähler gegen den Umbau der Wismarschen Straße entschieden hatte, dürfen laut Kommunalverfassung mindestens zwei Jahre lang keine Maßnahmen eingeleitet werden.

Bedeutet: Vor Mai 2021 geht nichts. Das grundlegende Problem vor allem in der Wismarschen Straße sind die begrenzten Platzverhältnisse. Weil bei der Sanierung der Straße Anfang der 1990er Jahre vor allem die Erweiterung der Stellflächen im Fokus stand, blieb auf der nördlichen Straßenseite nur ein schmaler Streifen für den Fußweg übrig. Die Straßenlampen, die dort im Pflaster stehen, erschweren die Situation zusätzlich.

Zwar gab es vonseiten der Stadt vor einigen Jahren Bestrebungen, die Lampen aus dem Gehweg zu nehmen und an den Häusern zu installieren. Doch dafür müssen die Gebäudeeigentümer grünes Licht geben – und daran scheiterte das Projekt am Ende.

Strafzettel für Geländewagen und Co

Kurios: Nicht nur die Fußgänger haben zu wenig Platz, auch die Parklücken sind so schmal, dass nur konventionelle Fahrzeuge dort problemlos parken können. SUV oder Transporter ragen entweder auf die Fahrbahn oder auf den Gehweg. Im letzten Fall gibt’s regelmäßig Knöllchen.

Von Michael Prochnow