Grevesmühlen/Börzow

Den Radweg von Grevesmühlen nach Börzow gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren. Er war einer der ersten, die in Grevesmühlen überhaupt gebaut wurden. Allerdings nur zur Hälfte. Denn seit der Fertigstellung damals endet das Asphaltband neben der Kreisstraße an der Kreuzung nach Gostorf. Nun geht es weiter.

Das Forstamt hat in den vergangenen Tagen Entlang der Straße in Richtung Bäume auf der Südseite zahlreiche Bäume fällen lassen. „Ja, das ist schade“, sagt Peter Rabe, zuständiger Forstamtsleiter. „Vor allem um die Eichen, die dort standen. Aber es geht um einen Radweg und damit um eine Investition in den Umweltschutz.“ Der Radweg sei die Grundlage dafür, dass die Menschen sich bewegen und das Auto stehen lassen würden.

Rund 800 Meter sind es, die voraussichtlich ab Ende des Jahres gebaut werden sollen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Von Michael Prochnow