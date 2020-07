Grevesmühlen

Rätselraten um einen Brand am späten Montagnachmittag in Grevesmühlen. Die Feuerwehr musste ausrücken, weil es aus zwei Containern an einem Stellplatz an der B 105 in Höhe der Goethestraße qualmte. Doch nicht wie vermutet brannten dort die Altpapiercontainer, stattdessen brannten die beiden Behälter für Altglas. Kurze Zeit später hatten die Feuerwehrleute die Lage im Griff, doch die Frage, wie es zu dem Feuer in den Containern kommen konnte, beschäftigte nicht nur die Brandschützer sondern auch die Polizei, die den Fall aufnahm.

Von Michael Prochnow