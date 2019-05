Grevesmühlen

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner ist in der kommenden Woche zu Gast in Grevesmühlen. Unter dem Titel „Wie wir Kinder, Familien und Senioren stärken“ informiert der SPD-Politiker über neue Modelle für mehr Gerechtigkeit. Unterstützt wird er dabei von der Kreistagskandidatin Birgit Lohmeyer. Sven Schiffner, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins erklärt dazu: „Bei der SPD stehen die Themen Kinder, Familien und Senioren im Mittelpunkt. Denn es darf kein Armutsrisiko bedeuten, auf dem Land zu leben. Hierüber wollen wir informieren.“

Ralf Stegner wird darüber hinaus auch Fragen beantworten und auf lokale Themen eingehen. So wird auch die Wiedereinsetzung des Gesundheitsmobils im Nordwestkreis Thema sein. Die SPD verfolgt für Nordwestmecklenburg das Ziel, die Gesundheitsversorgung auf dem Land zu verbessern. Birgit Lohmeyer erklärt hierzu: „Ich setze mich dafür ein, dass das Gesundheitsmobil wieder regelmäßig in den kleinen Dörfern Halt macht. So können viele nicht so mobile Dorfbewohner (ob alt oder jung) Gesundheits- und Pflegeberatung vor Ort erhalten. Ich lade alle Einwohner ein, mit uns über das Gesundheitsmobil zu sprechen.“

Die öffentliche Veranstaltung findet statt am 16. Mai um 19.30 Uhr im Bürgerbahnhof Grevesmühlen.

Michael Prochnow