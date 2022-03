Randalierer am Grevesmühlener Bahnhof: Zivilstreifen der Bundespolizei im Einsatz

Grevesmühlen

Die Probleme mit randalierenden Jugendlichen rund um den Grevesmühlener Bahnhof sind offenbar nicht zu stoppen. Jetzt gab es sogar eine Krisensitzung zwischen den Vertretern der Stadt und der Diakonie. Das Diakonische Werk ist Träger des Jugendzentrums, das sich im Bahnhofsgebäude befindet. „Wir kennen die Vorfälle, und wir nehmen sie auch ernst“, sagt Lutz Regenberg. Sprecher der Diakonie. Aber: „Die Jugendlichen, die vermutlich für die Vorfälle verantwortlich sind, gehören nach allem, was wir wissen, nicht zu den Besuchern des Jugendzentrums.“

Natürlich würden sich die Mitarbeiter der Einrichtung auch im Umfeld des Bahnhofsgebäudes umsehen. „Dass dort vermehrt Müll herumliegt, das haben wir auch beobachten können und auch gemeldet.“ Doch die Sozialarbeiter dürfen außerhalb des Gebäudes nicht tätig werden. Der Grund dafür liegt in der komplizierten Förderpolitik der EU – Streetworking ist kein Bestandteil der Arbeit der Diakonie am Bahnhof in Grevesmühlen, sie hat lediglich die Trägerschaft und den Betrieb des Jugendzentrums übernommen. Eine engen Austausch zwischen Polizei, Stadt und Diakonie gebe es laut Lutz Regenberg schon lange. Gebracht hat es bislang nichts.

Zivilstreifen der Bundespolizei

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler betrachtet die Ereignisse rund um den Bahnhof mit Sorge. Die Stadt hatte für mehrere Millionen Euro sowohl das marode Bahnhofsgebäude, das rund 150 Jahre alt, als auch das gesamte Umfeld sanieren lassen. Die Bahn hatte im Nachgang die denkmalgeschützte Unterführung sowie die Bahnsteige komplett überholt und modernisiert. Dass dabei die Kameras in der Unterführung abmontiert wurden, erwies sich wenig später als Fehler.

Denn etliche Scheiben sind zu Bruch gegangen, Graffiti zieren die Wände, immer wieder wird Müll in den Gang geworfen. „Die Bundespolizei hat den Bahnhof auf dem Schirm“, erklärt Lars Prahler. „Die Beamten waren sogar schon mit Zivilstreifen vor Ort, um mögliche Verdächtige zu ermitteln.“ Ergebnisse gibt es bislang nicht. Dafür aber Beschwerden von Fahrgästen. Wie Anwohner berichten habe es vereinzelt Pöbeleien von Jugendlichen gegenüber Fahrgästen gegeben.

Einbrüche und Fahrraddiebstähle

Unklar ist, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen am Bahnhof, die sich bereits über Wochen hinstrecken, und Delikten gibt, die im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen für Aufsehen sorgten. So konnte die Polizei unter anderem Verdächtige ermitteln, die teure Fahrräder gestohlen hatten. Zudem gab es einen Einbruch in das Lager eines Baumarktes am Ziegelhof sowie mehrere aufgebrochene Autos im Stadtgebiet.

Von Michael Prochnow