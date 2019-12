Klütz/Schwerin

Der Vorfall am vierten Advent im Innenhof des Schweriner Schlosses, bei dem ein 60-Jähriger aus Eulenkrug bei Klütz und seine Frau nach eigenen Angaben vom örtlichen Sicherheitsdienst angegriffen worden waren, hat ein juristisches Nachspiel. Nach Angaben der Landtagsverwaltung, die für die Veranstaltungen im Schloss zuständig ist, soll das betroffene Ehepaar bereits am Tag vor dem Vorfall am Schloss und über die Eintrittsmodalitäten informiert gewesen sein. „Zeugen geben an, dass das betreffende Ehepaar bereits am Vortag vor Ort gewesen sei. Wie bereits mitgeteilt, liegen der Landtagsverwaltung bisher keine Erkenntnisse über unangemessene Reaktionen der Sicherheitskräfte vor. Die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen infolge vorliegender Anzeigen werden abgewartet“, teilt Dirk Lange, Sprecher des Landtages mit.

Für die Opfer, dabei handelt es sich um Dietmar Vogelsang und seine Frau, die in Eulenkrug zwischen Klütz und Wohlenberg eine Imkerei betreiben, ist das ein erneuter Schlag ins Gesicht. „Das ist einfach nicht wahr“, sagt Dietmar Vogelsang auf Nachfrage. „Wir waren nur an dem Sonntag dort.“

Auslöser des Vorfalls war ein Streit über das Eintrittsgeld für den Weihnachtsmarkt im Schlosshof. Weil das Ehepaar an jenem Tag lediglich zum Adventskonzert in die Schlosskirche wollte, ging Dietmar Vogelsang davon aus, dass sie die zwei Euro Eintritt pro Person für den Weihnachtsmarkt nicht bezahlen müssten, was sie auch nicht taten. Ein Fehler, wie sich später herausstellte. Den räumt der 60-Jährige auch ein. Allerdings kritisiert er das Verhalten der Sicherheitsleute, die ihn zu Boden und seiner Frau die Brille aus dem Gesicht gerissen hätten. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bestreiten das. Aus ihrer Sicht hätte das Paar versucht, in der Menge der Besucher zu verschwinden. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen sei Dietmar Vogelsang dann gestürzt.

Inzwischen liegen bei der Polizei zwei Anzeigen vor, eine von Dietmar Vogelsang und seiner Frau, die der Security unter anderem Körperverletzung vorwerfen. Und eine Anzeige der Sicherheitsfirma gegen das Ehepaar, in der von räuberischem Diebstahl (Dabei geht es um zwei Eintrittsbändchen im Gesamtwert von vier Euro. Anm. d. Red.) und Hausfriedensbruch die Rede ist.

Von Michael Prochnow