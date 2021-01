Rankendorf

Dank ihrer feinen Nase werden Hunde in vielen Bereichen als Helfer und Retter eingesetzt. Dein Freund und Helfer, eben. Auf „Molli“ traf das im Januar 2011 auf jeden Fall zu. Der Promenadenmischling durfte sich seinerzeit Lebensretter nennen. Die OZ veröffentlichte seine Geschichte am 26. Januar 2011.

Das Dach war verkokelt, Hündin Molli hat ihren Besitzern das Leben gerettet. Quelle: Kerstin Schröder

In der Nacht des 24. Januar brach in einer Rankendorfer Werkstatt ein Feuer aus. „Molli“ bellte so lange, bis ihre Besitzer wach wurden und sich aus dem brennenden Gebäude retten konnten. Bei dem Feuer in einem kombinierten Wohn- und Werkstattgebäude entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.

Der Eigentümer des Hauses wurde seinerzeit beim Versuch, die Flammen zu löschen, leicht verletzt und musste anschließend vor Ort ambulant behandelt werden. Tagsüber war er dann damit beschäftigt, die verkohlte Werkstatt auszuräumen und sich bei seinem Hund mit Streicheleinheiten zu bedanken.

Gegen 23.15 Uhr brach das Feuer aus. Zuvor waren noch Schweißarbeiten durchgeführt worden – die Brandursache.

Von Jana Franke